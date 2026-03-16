Шахтер – Лех: букмекеры резко изменили шансы команд на ответный матч Лиге конференций

Донецкий "Шахтер" подошел к выходу в четвертьфинал Лиги конференций УЕФА после уверенной победы в первом матче над клубом "Лех" из Познани. Перед ответным поединком букмекеры существенно пересмотрели шансы украинской команды в противостоянии с польским клубом.

Ставки букмекеров на ответный матч "Шахтер" - "Лех".

Ответный матч Лиги конференций "Шахтер" — "Лех" состоится 19 марта. Номинально домашняя игра украинского клуба пройдет на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове, поскольку из-за войны войны в Украине команда вынуждена проводить международные матчи за рубежом. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Первый матч между командами состоялся 12 марта в Познани и завершился победой "Шахтера" со счетом 3:1. Этот результат значительно изменил оценки букмекеров. Если перед стартом двухматчевого противостояния у украинского клуба было лишь небольшое преимущество, то теперь его шансы на проход в следующий раунд оцениваются почти как гарантированные.

По текущим коэффициентам, на победу "Шахтера" в ответном матче предлагают коэффициент 2,00. Шансы на ничью оценивают в 3,60, а победа польского клуба идет с коэффициентом 3,50. Еще более показательны ставки на выход в четвертьфинал. Вероятность прохода дончан букмекеры оценивают коэффициентом 1,02, тогда как шансы "Леха" – 11,00. Для сравнения, перед первым матчем шансы на проход "Шахтера" составляли около 1,66, а "Леха" – 2,10.

Если украинский клуб сохранит преимущество по сумме двух матчей, в четвертьфинале турнира он сыграет с победителем пары "АЗ Алкмар" — "Спарта" Прага. В первой встрече этой дуэли нидерландская команда одержала победу со счетом 2:1.

