Лех - Шахтар: букмекери оцінили шанси команд у 1/8 фіналу Ліги конференцій

Донецький "Шахтар" 12 березня зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 проти польського "Леха". Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні у Познані та розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Фото: "Шахтар"

Прогноз букмекерів на матч Лех — Шахтар

Аналітики букмекерських компаній оцінюють шанси команд у першій грі майже однаково. На перемогу "Шахтаря" пропонують коефіцієнт 2,60, тоді як виграш "Леха" оцінюється коефіцієнтом 2,62. Ймовірність нічиєї між українською та польською командою становить 3,40.

Попри рівні шанси в окремому матчі, букмекери вважають "Шахтар" невеликим фаворитом двоматчевого протистояння. На вихід донеччан до чвертьфіналу ставки приймають із коефіцієнтом 1,66. Водночас прохід "Леха" до наступної стадії оцінюється коефіцієнтом 2,10.

"Шахтар" напряму пробився до 1/8 фіналу турніру після успішного виступу на основному етапі, де посів шосте місце у загальній таблиці. Польський "Лех" завершив цей раунд на 11-й позиції, після чого змушений був проходити додатковий плейоф. У стикових матчах польський клуб двічі обіграв фінський КуПС з рахунком 2:0 та 1:0.

Матч-відповідь Шахтар — Лех відбудеться 19 березня у польському Кракові на стадіоні імені Генріка Реймана. Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари вийде до чвертьфіналу Ліги конференцій, де зустрінеться з сильнішим у протистоянні нідерландського "АЗ Алкмар" та чеської "Спарти" Прага.

