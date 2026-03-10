Лех – Шахтер: букмекеры оценили шансы команд в 1/8 финала Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" 12 марта сыграет первый матч 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26 против польского "Леха". Поединок состоится на Городском стадионе в Познани и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров на матч Лех — Шахтер

Аналитики букмекерских компаний оценивают шансы команд в первой игре почти одинаково. На победу "Шахтера" предлагают коэффициент 2,60, тогда как выигрыш "Леха" оценивается коэффициентом 2,62. Вероятность ничьей между украинской и польской командой составляет 3,40.

Несмотря на равные шансы в отдельном матче, букмекеры считают "Шахтер" небольшим фаворитом двухматчевого противостояния. На выход дончан в четвертьфинал ставки принимают с коэффициентом 1,66. В то же время проход "Леха" к следующей стадии оценивается коэффициентом 2,10.

"Шахтер" напрямую пробился в 1/8 финала турнира после успешного выступления на основном этапе, где занял шестое место в общей таблице. Польский "Лех" завершил этот раунд на 11-й позиции, после чего вынужден был проходить дополнительный плей-офф. В стыковых матчах польский клуб дважды обыграл финский КуПС со счетом 2:0 и 1:0.

Ответный матч Шахтер — Лех состоится 19 марта в польском Кракове на стадионе имени Генрика Реймана. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары выйдет в четвертьфинал Лиги конференций, где встретится с сильнейшим в противостоянии нидерландского "АЗ Алкмар" и чешской "Спарты" Прага.

