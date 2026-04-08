Нове відкриття археологів переписує історію перших азартних ігор: що знайшли вчені

Азартні ігри можуть бути значно старішими, ніж вважали вчені раніше. Нове археологічне дослідження показало, що люди могли використовувати гральні кості ще наприкінці льодовикового періоду, приблизно 12 тисяч років тому.

Археологи знайшли найдавніші гральні кості.

Команда дослідників з Університету штату Колорадо під час повторного аналізу археологічних знахідок на західних Великих рівнинах Північної Америки виявила найдавніші відомі гральні "кубики", виготовлені з невеликих шматків кістки. Ці інструменти для азартних ігор датуються приблизно 12 800-12 200 роками тому, що більш ніж на 6 тисяч років старше за попередні відомі знахідки подібних предметів.

Історично гральні кості та теорію ймовірності пов’язували переважно з культурами Старого Світу, однак нові дані змінюють це уявлення. Як пояснив дослідник Роберт Медден, нові артефакти свідчать, що ігри на випадок були частиною життя давніх спільнот набагато раніше, ніж вважалося.

На відміну від сучасних гральних кубиків, знайдені предмети мали дві сторони. Вони являли собою невеликі пласкі або трохи округлі шматочки кістки овальної чи прямокутної форми. Кожна сторона відрізнялася спеціальними позначками, кольором або обробкою поверхні, подібно до того, як у монети є "орел" і "решка".

"Це прості, елегантні інструменти, але вони також безпомилково мають практичне застосування. Це не випадкові побічні продукти роботи з кістками. Вони були створені для генерування випадкових результатів", — стверджує Медден.

За його словами, такі гральні кості зазвичай кидали групами, а результат визначали за тим, скільки з них випадало певною стороною догори. Загалом дослідники ідентифікували майже 600 подібних предметів на 57 археологічних пам’ятках у 12 штатах США.

Гральні кубики для азартних ігор наприкінці льодовикового періоду

На думку науковців, подібні азартні ігри могли виконувати важливу соціальну роль. Вони створювали простір для взаємодії між різними групами людей, сприяли обміну товарами, формуванню союзів і допомагали впоратися з невизначеністю в житті давніх спільнот.

