Новое открытие археологов переписывает историю первых азартных игр: что нашли ученые

Азартные игры могут быть значительно старше, чем считали ученые раньше. Новое археологическое исследование показало, что люди могли использовать игральные кости еще в конце ледникового периода, примерно 12 тысяч лет назад.

Археологи обнаружили древнейшие игральные кости. Фото иллюстративное

Команда исследователей из Университета штата Колорадо при повторном анализе археологических находок на западных Великих равнинах Северной Америки обнаружила древнейшие известные игральные "кубики", изготовленные из небольших кусков кости. Эти инструменты для азартных игр датируются примерно 12 800-12 200 годами назад, что более чем на 6 тысяч лет старше предыдущих известных находок подобных предметов.

Исторически игральные кости и теорию вероятности связывали преимущественно с культурами Старого Света, однако новые данные изменяют это представление. Как объяснил исследователь Роберт Мэдден, новые артефакты свидетельствуют, что игры на случай были частью жизни древних сообществ гораздо раньше, чем считалось.

В отличие от современных игральных кубиков, найденные предметы имели две стороны. Они представляли собой небольшие плоские или немного округлые кусочки кости овальной или прямоугольной формы. Каждая сторона отличалась специальными пометками, цветом или отделкой поверхности, подобно тому, как у монеты есть "орел" и "решка".

"Это простые, элегантные инструменты, но они также имеют безошибочное практическое применение. Это не случайные побочные продукты работы с костями. Они были созданы для генерирования случайных результатов", — утверждает Мэдден.

По его словам, такие игральные кости обычно бросали группами, а результат определяли по тому, сколько из них выпадало определенной стороной вверх. В целом исследователи идентифицировали около 600 подобных предметов на 57 археологических памятниках в 12 штатах США.

Игровые кубики для азартных игр в конце ледникового периода

По мнению ученых, подобные азартные игры могли играть важную социальную роль. Они создавали простор для взаимодействия между разными группами людей, способствовали обмену товарами, формированию союзов и помогали справиться с неопределенностью в жизни древних сообществ.

