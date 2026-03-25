Американська та європейська рулетка: у чому різниця і де шанси на виграш вищі

Рулетка залишається однією з найвідоміших азартних ігор у світі, яка вже кілька століть приваблює гравців у казино. Вона з’явилася у Франції ще у 18 столітті, а згодом поширилася по всьому світу від класичних казино до сучасних онлайн-платформ. Однак не всі гравці знають, що існує кілька варіантів гри, і найпоширенішими є американська та європейська рулетка, які мають кілька суттєвих відмінностей.

Американська та європейська рулетка. Фото з відкритих джерел

Основний принцип гри однаковий для американської та європейської рулетки. Гравці роблять ставки на ігровому полі на конкретне число, колір, парні чи непарні числа або певні діапазони. Після цього круп’є обертає колесо, а кульку запускає у протилежному напрямку. Коли кулька зупиняється в одному із секторів, визначається результат і гравці отримують виграш відповідно до своїх ставок.

Головна відмінність між двома версіями рулетки полягає у кількості секторів на колесі. У європейській рулетці їх 37. Це числа від 1 до 36 і один сектор "0". В американській версії секторів 38, адже до стандартного набору додається ще один, який виглядає як "00". Обидва нулі позначені зеленим кольором і не належать ані до червоних, ані до чорних чисел.

Саме цей додатковий сектор суттєво впливає на математичні шанси гравців. У європейській рулетці перевага казино становить приблизно 2,7%, тоді як у американській вона зростає до 5,26%. Причина проста, адже чим більше секторів на колесі, тим менша ймовірність вгадати правильне число, але коефіцієнти виплат залишаються однаковими.

Наприклад, ставка на конкретне число в обох версіях оплачується за коефіцієнтом 36 до 1. Але у європейській рулетці шанс вгадати число становить 1 із 37, а в американській — 1 із 38.

Саме тому європейську рулетку вважають більш вигідною для гравців. Хоча принцип гри залишається однаковим, одна додаткова клітинка на колесі може суттєво змінити математичні шанси на перемогу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чому лотерея — це не казино: парадокс азартних ігор в Україні.