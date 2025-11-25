Чому лотерея - це не казино: парадокс азартних ігор в Україні

У більшості розвинених країн лотереї посідають важливе місце у системі державних фінансів. Разом із онлайн-казино та ставками на спорт вони формують значну частку надходжень до бюджетів, які спрямовують на медицину, культуру, освіту та інші суспільно важливі сфери. У Європі та Північній Америці ці ігри підлягають суворому регулюванню, а оператори сплачують високі податки та ліцензійні збори. Однак ситуація з лотереями в Україні дещо інша, адже вони за українським законодавством не є азартними іграми.

У чому різниця між лотереями та онлайн-казино

У більшості країн світу лотереї та онлайн-казино належать до категорії азартних ігор, оскільки результат залежить від випадковості. Участь в обох видах азартних ігор потребує фінансової ставки, а виграш завжди пов’язаний з грошовою винагородою та випадковістю.

Однак між лотереями та онлайн казино є важливі відмінності. Ймовірність зірвати джекпот у лотереї надзвичайно низька. У багатьох популярних міжнародних лотереях шанс виграшу становить приблизно 1 до 100 млн (0,0000001%). Своєю чергою, в онлайн-казино відсоток повернення гравцю (RTP) у слотах зазвичай коливається від 92% до 98%. Це не гарантує виграшу, однак робить успішні результати набагато частішими, ніж у лотереї.

Також існує відмінність у темпі гри. У лотереях це повільний процес, коли гравець купує квиток і чекає на тираж тиждень чи більше. Такий ритм значно знижує ризик формування залежності. В онлайн казино значно швидший темп, а результати можуть відображатися кожні 3-10 секунд, що збільшує ризик розвитку лудоманії, оскільки гравець постійно отримує емоційний зворотний зв’язок.

Попри ці відмінності, європейські країни давно інтегрували лотереї у загальну систему азартних ігор. Оператори сплачують податки, проходять ліцензування та працюють прозоро. Від цього виграє держава, адже отримує додаткові кошти.

Наприклад, Литва лише за першу половину 2025 року отримала 41,7 млн євро податків від азартних ігор, з яких 14,7 млн євро припадають на лотереї. У Німеччині у 2024 році економічна користь від лотерей становила приблизно 3,42 млрд євро, а у Великій Британії національна лотерея принесла близько 937 млн фунтів стерлінгів надходжень до бюджету.

Реалії лотерей в Україні

За українським законодавством лотерея не входить до категорії азартних ігор, хоча її визначення фактично відповідає цій категорії через випадковість та участь за гроші у грі.

"Лотерея – це масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її учасниками і перемога в якій має випадковий характер", — йдеться в законі "Про державні лотереї в Україні".

Таким чином, лотерейний ринок досі працює за межами чітких правил азартного бізнесу. Як наслідок, це створює нерівні умови в індустрії азартних ігор та позбавляє державний бюджет потенційно значних надходжень.

"В нашій країні лотерейний сектор вже довгий час знаходиться фактично "поза законом" однак при цьому продовжує функціонувати. Це відбувається через відсутність податкових умов та системи ліцензування для лотерей, що дозволяє лотерейникам залишатись в "сірій зоні", не сплачуючи податки та ліцензійні платежі. Більше того, залишаючись в тіні вони безкарно імітують азартні ігри чим створюють труднощі для легальних організаторів", — пояснює проблеми, які створює сьогоднішнє законодавство щодо лотерей голова Ukrainian Gambling Council Антон Кучухідзе.

За його словами, щоб змінити ситуацію потрібно уніфікувати податкове навантаження для лотерей, створити прозорі, чіткі правила ліцензування, вирівняти ринкові умови для всіх операторів азартних ігор та забезпечити дієвий контроль за діяльністю лотерейних компаній.

