Почему лотерея – это не казино: парадокс азартных игр в Украине

В большинстве развитых стран лотереи занимают важное место в системе государственных финансов. Вместе с онлайн-казино и ставками на спорт они формируют значительную часть поступлений в бюджеты, которые направляют на медицину, культуру, образование и другие общественно важные сферы. В Европе и Северной Америке эти игры подлежат строжайшему регулированию, а операторы платят высокие налоги и лицензионные сборы. Однако ситуация с лотереями в Украине несколько иная, ведь они по украинскому законодательству не являются азартными играми.

В чем разница между лотереями и онлайн-казино

В большинстве стран мира лотереи и онлайн-казино относятся к категории азартных игр, поскольку результат зависит от случайности. Участие в обоих видах азартных игр требует финансовой ставки, а выигрыш всегда связан с денежным вознаграждением и случайностью.

Однако между лотереями и онлайн казино есть важные отличия. Вероятность сорвать джекпот в лотерее очень низкая. Во многих популярных международных лотереях шанс выигрыша составляет примерно 1 до 100 млн (0,0000001%). В свою очередь, в онлайн-казино процент возврата игроку (RTP) в слотах обычно колеблется от 92% до 98%. Это не гарантирует выигрыша, однако делает успешные результаты гораздо чаще, чем в лотерее.

Также существует разница в темпе игры. В лотереях это медленный процесс, когда игрок покупает билет и ждет тиража неделю или больше. Таковой ритм существенно понижает риск формирования зависимости. В онлайн казино гораздо более быстрый темп, а результаты могут отображаться каждые 3-10 секунд, что увеличивает риск развития лудомании, поскольку игрок постоянно получает эмоциональную обратную связь.

Несмотря на эти отличия, европейские страны давно интегрировали лотереи в общую систему азартных игр. Операторы платят налоги, проходят лицензирование и работают прозрачно. От этого выигрывает государство, потому что получает дополнительные средства.

Например, Литва только за первую половину 2025 года получила 41,7 млн. евро налогов от азартных игр, из которых 14,7 млн. евро приходятся на лотереи. В Германии в 2024 году экономическая польза от лотерей составила примерно 3,42 млрд евро, а в Великобритании национальная лотерея принесла около 937 млн фунтов стерлингов в бюджет.

Реалии лотерей в Украине

По украинскому законодательству лотерея не входит в категорию азартных игр, хотя ее определение фактически соответствует этой категории из-за случайности и участия за деньги в игре.

"Лотерея – это массовая игра, независимо от ее названия, условиями проведения которой предусматривается розыгрыш призового (выигрышного) фонда между ее участниками и победа в которой носит случайный характер", — говорится в законе "О государственных лотереях в Украине".

Таким образом, лотерейный рынок до сих пор работает вне четких правил азартного бизнеса. Как следствие это создает неравные условия в индустрии азартных игр и лишает государственный бюджет потенциально значительных поступлений.

"В нашей стране лотерейный сектор уже долгое время находится фактически "вне закона", однако при этом продолжает функционировать. Это происходит из-за отсутствия налоговых условий и системы лицензирования для лотерей, что позволяет лотерейникам оставаться в "серой зоне", не платя налоги и лицензионные платежи. Более того, оставаясь в тени они безнаказанно имитируют азартные игры, чем создают трудности для легальных организаторов", — объясняет проблемы, которые создает сегодняшнее законодательство по лотереям глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе.

По его словам, чтобы изменить ситуацию, нужно унифицировать налоговую нагрузку для лотерей, создать прозрачные, четкие правила лицензирования, выровнять рыночные условия для всех операторов азартных игр и обеспечить действенный контроль за деятельностью лотерейных компаний.

