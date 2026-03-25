Американская и европейская рулетка: в чем разница и где шансы на выигрыш выше

Рулетка остается одной из самых известных азартных игр в мире, которая уже несколько веков привлекает игроков в казино. Она появилась во Франции еще в 18 веке, а затем распространилась по всему миру от классических казино до современных онлайн-платформ. Однако не все игроки знают, что существует несколько вариантов игры, и наиболее распространенными являются американская и европейская рулетка, имеющие несколько существенных отличий.

Американская и европейская рулетка. Фото из открытых источников

Основной принцип игры одинаков для американской и европейской рулетки. Игроки делают ставки на игровом поле на конкретное число, цвет, четные или нечетные числа или определенные диапазоны. После этого крупье вращает колесо, а шарик запускает в противоположном направлении. Когда шарик останавливается в одном из секторов, определяется результат и игроки получают выигрыш в соответствии со своими ставками.

Главное отличие между двумя версиями рулетки состоит в количестве секторов на колесе. В европейской рулетке их 37. Это числа от 1 до 36 и один сектор "0". В американской версии секторов 38, ведь в стандартный набор добавляется еще один, который выглядит как "00". Оба нуля помечены зеленым цветом и не относятся ни к красным, ни к черным числам.

Именно этот дополнительный сектор оказывает существенное влияние на математические шансы игроков. В европейской рулетке преимущество казино составляет примерно 2,7%, в то время как в американской оно растет до 5,26%. Причина проста, ведь чем больше секторов на колесе, тем меньше вероятность угадать правильное число, но коэффициенты выплат остаются одинаковыми.

К примеру, ставка на конкретное число в обеих версиях оплачивается по коэффициенту 36 к 1. Но в европейской рулетке шанс угадать число составляет 1 из 37, а в американской — 1 из 38.

Именно поэтому европейская рулетка считается более выгодной для игроков. Хотя принцип игры остается одинаковым, одна дополнительная ячейка на колесе может существенно изменить математические шансы на победу.

