Купив квиток на заправці й став мільярдером: у США зірвали джекпот року

У США один з гравців лотереї Powerball виграв джекпот у розмірі 1,04 млрд доларів. Виграшний квиток придбали в штаті Іллінойс на звичайній заправці у місті Квінсі. Це восьмий за величиною джекпот в історії Powerball.

У США виграли джекпот у понад 1 мільярд доларів. Фото з відкритих джерел

Щасливий квиток продали на заправці Hy-Vee Fast & Fresh. Переможними стали числа 4, 26, 66, 67, 69 і Powerball 9. Лише один квиток у розіграші відповідав усім шести числам. Саме він може принести переможцю понад мільярд доларів.

Джекпот зростав протягом 43 розіграшів. Востаннє головний приз Powerball вигравали 2 травня, коли джекпот у 20 млн доларів розділили між двома гравцями з Флориди та Техасу.

Тепер переможець має вибір між двома варіантами отримання грошей. Якщо він обере ануїтет, 1,04 млрд доларів виплачуватимуть 30 поступовими платежами протягом 29 років. Альтернативний варіант — це одноразова виплата у розмірі приблизно 450,5 млн доларів до сплати податків.

Представники Powerball назвали цей виграш найбільшим джекпотом американської лотереї у 2026 році. Водночас мільярдний приз став лише восьмим за величиною в історії гри. Для порівняння, найбільший джекпот в історії Powerball становив 2,04 млрд доларів. Його виграли у 2022 році, а переможний квиток продали в Каліфорнії.

Цього ж вечора понад 3 млн інших квитків принесли своїм власникам грошові призи. П’ять квитків вгадали всі п’ять основних чисел, але не вгадали додатковий Powerball. Три переможці отримали по 1 млн доларів, ще один — 2 млн завдяки опції Power Play.

Шанси вгадати всі числа Powerball надзвичайно низькі та становлять приблизно 1 до 292,2 млн. Після мільярдного виграшу джекпот Powerball знову починається з 20 млн доларів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США зірвали другий найбільший джекпот в історії.