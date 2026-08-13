Купил билет на заправке и стал миллиардером: в США сорвали джекпот года

В США один из игроков лотереи Powerball выиграл джекпот в размере 1,04 миллиарда долларов. Выигрышный билет приобрели в штате Иллинойс на обычной заправке в городе Квинси. Это восьмой по величине джекпот в истории Powerball.

В США выиграли джекпот более чем в 1 миллиард долларов. Фото из открытых источников

Счастливый билет продали на заправке Hy-Vee Fast&Fresh. Победными стали числа 4, 26, 66, 67, 69 и Powerball 9. Лишь один билет в розыгрыше соответствовал всем шести числам. Именно он может принести победителю более миллиарда долларов.

Джекпот рос в течение 43 розыгрышей. В последний раз главный приз Powerball выигрывали 2 мая, когда джекпот в 20 млн долларов разделили между двумя игроками из Флориды и Техаса.

Теперь у победителя есть выбор между двумя вариантами получения денег. Если он выберет аннуитет, 1,04 млрд долларов будут выплачивать 30 постепенных платежей в течение 29 лет. Альтернативный вариант – это единовременная выплата в размере примерно 450,5 млн долларов до уплаты налогов.

Представители Powerball назвали этот выигрыш самым большим джекпотом американской лотереи в 2026 году. В то же время, миллиардный приз стал лишь восьмым по величине в истории игры. Для сравнения, самый большой джекпот в истории Powerball составил 2,04 млрд долларов. Его выиграли в 2022 году, а победный билет был продан в Калифорнии.

В этот же вечер более 3 млн. других билетов принесли своим владельцам денежные призы. Пять билетов угадали все пять основных чисел, но не угадали дополнительный Powerball. Три победителя получили по 1 млн долларов, еще один – 2 млн благодаря опции Power Play.

Шансы угадать все числа Powerball чрезвычайно низки и составляют примерно 1 до 292,2 млн. После миллиардного выигрыша джекпот Powerball снова начинается с 20 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США сорвали второй самый большой джекпот в истории.