У США зірвали другий найбільший джекпот в історії: яка сума

У переддень Різдва американська лотерея Powerball принесла одному з гравців по-справжньому казковий подарунок. 24 грудня мешканець штату Арканзас виграв джекпот у розмірі 1,817 мільярда доларів, що стало другим за величиною виграшем в історії лотерей. Перемога перервала серію з 46 розіграшів без головного призу.

Виграшними числами стали 4, 25, 31, 52 і 59, а додаткове число Powerball — 19. Завдяки активному продажу квитків у день розіграшу сума джекпоту зросла до показника 1,817 мільярда доларів, що поставило його на друге місце у рейтингу найбільших джекпотів. Готівковий еквівалент призу становить 834,9 мільйона доларів, якщо переможець обере одноразову виплату.

За правилами Powerball, щасливчик може обрати між двома варіантами: ануїтетною виплатою з одним авансовим платежем і 29 щорічними виплатами, що зростають на 5%, або одноразовим грошовим переказом. Як показує практика, більшість переможців віддають перевагу другому варіанту.

Крім головного виграшу, ще вісім квитків у різних штатах США принесли своїм власникам по 1 мільйону доларів, а понад сотня гравців виграли від 50 до 100 тисяч. Наступний розіграш лотереї стартує з базового джекпоту у 20 мільйонів доларів.

Найбільший джекпот в історії США було виграно у 2022 році, сума сягнула 2,04 мільярда доларів. Квиток Powerball коштує 2 долари і продається у 45 штатах, де дозволені азартні ігри.

