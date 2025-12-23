logo_ukra

Жінка виграла 43 млн доларів у слотах, але отримала лише 2 долари і стейк: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Жінка виграла 43 млн доларів у слотах, але отримала лише 2 долари і стейк: що сталося

У США казино виплатило жінці 2 долари замість джекпоту в майже 43 млн доларів.

23 грудня 2025, 15:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Виграш у десятки мільйонів доларів здається мрією, яка може змінити життя за одну мить. Саме так подумала Катріна Букман, коли на екрані грального автомата в казино у Квінсі в штаті Нью-Йорк, з’явилася сума у майже 43 мільйони доларів. Однак історія, що почалася як тріумф, швидко перетворилася на один із найгучніших скандалів в історії слотів.

Жінка виграла 43 млн доларів у слотах, але отримала лише 2 долари і стейк: що сталося

Жінка виграла у слотах. Фото з відкритих джерел

Катаріна Букман зробила звичайну ставку й несподівано "зірвала" джекпот у 42 949 672 долари. Вражена жінка одразу зробила селфі на тлі автомата, щоб зафіксувати момент. Проте вже того дня їй повідомили, що виплату необхідно перевірити.

Жінка виграла 43 млн доларів у слотах, але отримала лише 2 долари і стейк: що сталося - фото 2

Жінка виграла 43 млн у слотах

Наступного дня казино заявило, що багатомільйонного виграшу не було. Натомість жінці запропонували "справжній" виграш у 2,25 долара, а за незручність додатково пригостили стейком.

"Після пояснення пані Букман всіх обставин ми запропонували їй виплатити правильну суму, яка вказана на роздрукованому білеті", — сказав представник казино та пояснив, що несправність автомата підтвердила Комісія з азартних ігор штату Нью-Йорк, тому всі виплати анулювали.

Така пропозиція лише посилила обурення жінки, і вона подала позов до суду. Її адвокат Алан Ріпка назвав аргументи казино сумнівними та поставив під питання належне обслуговування обладнання.

Згодом стало відомо, що справу врегулювали позасудово. Деталі угоди не розголошувалися, але якби Букман виграла джекпот у 43 мільйони доларів, це був би найбільший джекпот в історії слотів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про три найбільші виграші джекпотів в онлайн-слотах за увесь час.

Також "Коментарі" писали, що одна людина виграла джекпот на 200 мільйонів і втратила шанс усього життя.



