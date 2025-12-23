Жінка виграла 43 млн доларів у слотах, але отримала лише 2 долари і стейк: що сталося

Виграш у десятки мільйонів доларів здається мрією, яка може змінити життя за одну мить. Саме так подумала Катріна Букман, коли на екрані грального автомата в казино у Квінсі в штаті Нью-Йорк, з’явилася сума у майже 43 мільйони доларів. Однак історія, що почалася як тріумф, швидко перетворилася на один із найгучніших скандалів в історії слотів.

Жінка виграла у слотах. Фото з відкритих джерел

Катаріна Букман зробила звичайну ставку й несподівано "зірвала" джекпот у 42 949 672 долари. Вражена жінка одразу зробила селфі на тлі автомата, щоб зафіксувати момент. Проте вже того дня їй повідомили, що виплату необхідно перевірити.

Жінка виграла 43 млн у слотах

Наступного дня казино заявило, що багатомільйонного виграшу не було. Натомість жінці запропонували "справжній" виграш у 2,25 долара, а за незручність додатково пригостили стейком.

"Після пояснення пані Букман всіх обставин ми запропонували їй виплатити правильну суму, яка вказана на роздрукованому білеті", — сказав представник казино та пояснив, що несправність автомата підтвердила Комісія з азартних ігор штату Нью-Йорк, тому всі виплати анулювали.

Така пропозиція лише посилила обурення жінки, і вона подала позов до суду. Її адвокат Алан Ріпка назвав аргументи казино сумнівними та поставив під питання належне обслуговування обладнання.

Згодом стало відомо, що справу врегулювали позасудово. Деталі угоди не розголошувалися, але якби Букман виграла джекпот у 43 мільйони доларів, це був би найбільший джекпот в історії слотів.

