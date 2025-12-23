logo

Женщина выиграла 43 млн долларов в слотах, но получила всего 2 доллара и стейк: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщина выиграла 43 млн долларов в слотах, но получила всего 2 доллара и стейк: что произошло

В США казино выплатило женщине 2 доллара вместо джекпота почти в 43 млн долларов.

23 декабря 2025, 15:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Выигрыш в десятки миллионов долларов кажется мечтой, которая может изменить жизнь за мгновение. Именно так подумала Катрина Букман, когда на экране игрового автомата в казино в Квинсе в штате Нью-Йорк появилась сумма почти в 43 миллиона долларов. Однако история, начавшаяся как триумф, быстро превратилась в один из самых громких скандалов в истории слотов.

Женщина выиграла 43 млн долларов в слотах, но получила всего 2 доллара и стейк: что произошло

Женщина выиграла в слотах. Фото из открытых источников

Катарина Букман сделала обычную ставку и неожиданно "сорвала" джекпот в 42 949 672 доллара. Удивленная женщина сразу сделала селфи на фоне автомата, чтобы зафиксировать момент. Однако уже в тот день ей сообщили, что выплату необходимо проверить.

Женщина выиграла 43 млн долларов в слотах, но получила всего 2 доллара и стейк: что произошло - фото 2

Женщина выиграла 43 млн в слотах

На следующий день казино заявило, что многомиллионного выигрыша не было. Женщине же предложили "настоящий" выигрыш в 2,25 доллара, а за неудобство дополнительно угостили стейком.

"После объяснения госпожи Букман всех обстоятельств мы предложили ей выплатить правильную сумму, указанную на распечатанном билете", — сказал представитель казино и пояснил, что неисправность автомата подтвердила Комиссия по азартным играм штата Нью-Йорк, поэтому все выплаты аннулировали.

Такое предложение лишь усугубило возмущение женщины, и она подала иск в суд. Ее адвокат Алан Рипка назвал аргументы казино сомнительными и поставил под вопрос надлежащее обслуживание оборудования.

Впоследствии стало известно, что дело было урегулировано внесудебно. Детали соглашения не разглашались, но если бы Букман выиграла джекпот в 43 миллиона долларов, это был бы самый большой джекпот в истории слотов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех самых больших выигрышах джекпотов в онлайн-слотах за все время.

Также "Комментарии" писали, что один человек выиграл джекпот на 200 миллионов и потерял шанс всей жизни.



