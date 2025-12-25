В США сорвали второй самый большой джекпот в истории: какая сумма

В канун Рождества американская лотерея Powerball принесла одному из игроков по-настоящему сказочный подарок. 24 декабря житель штата Арканзас выиграл джекпот в размере 1,817 миллиарда долларов, что стало вторым по величине выигрышем в истории лотерей. Победа прервала серию из 46 розыгрышей без главного приза.

В США сорвали джекпот почти на 2 млрд. Фото из открытых источников

Выигрышными числами стали 4, 25, 31, 52 и 59, а дополнительное число Powerball – 19. Благодаря активной продаже билетов в день розыгрыша сумма джекпота выросла до показателя 1,817 миллиарда долларов, что поставило его на второе место в рейтинге крупнейших джекпотов. Наличный эквивалент приза составляет 834,9 миллиона долларов, если победитель выберет единовременную выплату.

По правилам Powerball, счастливчик может выбрать между двумя вариантами: аннуитетной выплатой с одним авансовым платежом и 29 ежегодными выплатами, возрастающими на 5%, или единовременным денежным переводом. Как показывает практика, большинство победителей предпочитают второй вариант.

Кроме главного выигрыша, еще восемь билетов в разных штатах США принесли своим владельцам по 1 миллиону долларов, а более сотни игроков выиграли от 50 до 100 тысяч. Следующий розыгрыш лотереи стартует с базового джекпота в 20 миллионов долларов.

Самый большой джекпот в истории США был выигран в 2022 году, сумма достигла 2,04 миллиарда долларов. Билет Powerball стоит 2 доллара и продается в 45 штатах, где разрешены азартные игры.

Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила ответственной игры.

