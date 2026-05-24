Чоловік виграв мільйон доларів у лотерею завдяки пророцтву

56-річний мешканець штату Мічиган Стівен Хюсген став мільйонером після того, як виграв у лотерею Powerball один мільйон доларів. Чоловік для перемоги використав числа, які понад 30 років тому отримав від автомата-провидця Zoltar у Лас-Вегасі.

Американець виграв мільйон доларів у лотерею завдяки числам автомата Zoltar

За оцінками математиків, шанс зірвати великий джекпот у лотереї Powerball можна порівняти з тим, щоб 28 разів поспіль підкинути монету й щоразу отримати "орла". Однак одному американцю це вдалося зробити завдяки пророцтву з числами.

Стівен Хюсген розповів, що у молодості під час поїздки до Лас-Вегаса скористався популярним автоматом Zoltar, який видає "пророцтва" та випадкові числа. На картці зі "щасливими цифрами" були комбінації, які чоловік відтоді регулярно використовував у лотереях.

У квітневому розіграші Powerball ці числа несподівано принесли йому мільйон доларів. Хюсген вгадав усі п’ять білих кульок: 24, 29, 32, 49 і 63.

"Наступного ранку я побачив електронний лист від лотереї й не повірив очам. Я крикнув дружині: "Це справді?"", — розповів американець.

Стівен Хюсген уже знає, на що витратить гроші. За його словами, він планує погасити кредит за будинок і автомобіль, вирушити у відпустку та частину коштів відкласти на пенсію.

Попри популярну серед гравців звичку використовувати дати народження чи улюблені цифри, математики радять обирати випадкові комбінації. Професор математики Тім Шартьє пояснює, що якщо багато людей грають однаковими числами, виграш доведеться ділити між кількома переможцями.

