"Було передчуття, що виграю": адвокат з Рівненщини зірвав джекпот на 190 тисяч гривень

Житель Рівненської області виграв 190 тисяч гривень у лотереї після того, як придбав онлайн-квиток за 45 гривень. Переможцем виявився 39-річний адвокат, який зізнався, що ще за кілька тижнів до результату лотереї мав відчуття, що удача вже близько.

Чоловік з Рівненщини зірвав джекпот на 190 тисяч гривень.

Як пишуть місцеві ЗМІ, за словами чоловіка, про виграш він дізнався несподівано. Це сталося у момент, коли чоловік зайшов придбати квитки на наступний тираж лотереї. Адвокат запевняє, що відчував, що невдовзі може виграти джекпот.

"За тиждень було передчуття, що виграю, проте вийшло через два", — розповів переможець.

Чоловік зазначив, що час від часу бере участь у державних лотереях, однак раніше ніколи не вигравав значних сум. Цей джекпот став для нього першим справді великим успіхом. Отримані кошти він планує використати на купівлю техніки, необхідної для роботи. Яку саме техніку придбає, переможець не уточнив.

