"Было предчувствие, что выиграю": адвокат из Ровенщины сорвал джекпот на 190 тысяч гривен

Житель Ровенской области выиграл 190 тысяч гривен в лотерее после того, как купил онлайн-билет за 45 гривен. Победителем оказался 39-летний адвокат, признавшийся, что еще за несколько недель до результата лотереи было ощущение, что удача уже близка.

Муж из Ровенщины сорвал джекпот на 190 тысяч гривен. depositphotos

Как пишут местные СМИ, по словам мужчины, о выигрыше он узнал неожиданно. Это произошло в момент, когда мужчина зашел купить билеты на следующий тираж лотереи. Адвокат уверяет, что чувствовал, что скоро может выиграть джекпот.

"За неделю было предчувствие, что выиграю, однако вышло через две", — рассказал победитель.

Муж отметил, что время от времени участвует в государственных лотереях, однако раньше никогда не выигрывал значительных сумм. Этот джекпот стал для него первым поистине большим успехом. Вырученные средства он планирует использовать на покупку техники, необходимой для работы. Какую технику приобретет, победитель не уточнил.

Подобный случай с выигрышем в лотерею в Украине произошел летом 2025 года в Сумах, когда 19-летний парень приобрел три билета и один из них принес ему 100 тысяч гривен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о мужчине, который 20 лет играл в лотерею и выбирал одинаковые числа. Теперь он выиграл большой джекпот в размере 32,91 миллиона долларов.

Также "Комментарии" писали, что житель Парижа стал владельцем картины Пабло Пикассо Tête de Femme ("Председатель женщины") стоимостью более 1 миллиона евро. Это произошло благодаря благотворительной лотерее, в которой мужчина приобрел лишь один лотерейный билет за 100 евро. Победителем стал 58-летний инженер Ари Ходара, узнавший выигрыш во время видеозвонка от аукционного дома Christie's.



