Мужчина выиграл миллион долларов в лотерею благодаря пророчеству

56-летний житель штата Мичиган Стивен Хюсген стал миллионером после того, как выиграл у лотереи Powerball один миллион долларов. Мужчина для победы использовал числа, которые более 30 лет назад выдал от автомата-провидца Zoltar в Лас-Вегасе.

Американец выиграл миллион долларов в лотерею благодаря числам автомата Zoltar

По оценкам математиков, шанс сорвать большой джекпот в лотерее Powerball сравним с тем, чтобы 28 раз подряд подбросить монету и каждый раз получить "орла". Однако одному американцу это удалось сделать благодаря пророчеству с числами.

Стивен Хюсген рассказал, что в молодости во время поездки в Лас-Вегас воспользовался популярным автоматом Zoltar, издающим "пророчества" и случайные числа. На карточке со "счастливыми цифрами" были комбинации, которые с тех пор регулярно использовал в лотереях.

В апрельском розыгрыше Powerball эти числа внезапно принесли ему миллион долларов. Хюсген угадал все пять белых шаров: 24, 29, 32, 49 и 63.

"На следующее утро я увидел электронное письмо от лотереи и не поверил глазам. Я крикнул жене: "Это действительно?"", — рассказал американец.

Стивен Хюсген уже знает, на что потратит деньги. По его словам, он планирует погасить кредит за дом и автомобиль, отправиться в отпуск и часть отложить на пенсию.

Несмотря на популярную среди игроков привычку использовать даты рождения или любимые цифры, математики советуют выбирать случайные комбинации. Профессор математики Тим Шартье объясняет, что если многие играют одинаковыми числами, выигрыш придется делить между несколькими победителями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что картина Пикассо была продана за 100 евро в лотерее.

Также "Комментарии" писали, что адвокат из Ровенской сорвал джекпот на 190 тысяч гривен.