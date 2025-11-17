Реклама азартних ігор в Україні: нові правила, заборони та штрафи

З 1 квітня 2025 року в Україні набули чинності законодавчі зміни, що частково послабили урядову заборону на рекламу азартних ігор. Як наслідок в Україні стала доступна реклама гемблінгу за певними нормами, а за порушення цих правил розповсюдження реклами азартних ігор можна отримати штраф у розмірі 4,8 млн гривень. Пояснюємо, які існують основні законодавчі нововведення та чинні правила щодо реклами азартних ігор.

Правила реклами азартних ігор в Україні

У травні 2024 року Кабмін прийняв постанову, яка забороняла рекламу азартних ігор та ставок на спорт. Це сталося після петиції військовослужбовця 59 бригади Павла Петриченка. Постанова була тимчасовою і їй на заміну прийшов законопроєкт № 9256-д, у першому читанні якого була повна заборона реклами гемблінгу в Україні. Однак під час другого читання були внесені правки, зокрема депутата Данила Гетманцева, які створили деякі винятки для реклами азартних ігор.

Що вважається рекламою азартних ігор

Рекламою вважається будь-яка інформація, поширена за винагороду, яка формує інтерес до гемблінгу, зокрема:

- азартних ігор;

- організаторів гемблінгу;

- брендів казино та букмекерів;

- будь-яких активностей, пов’язаних із гральним бізнесом.

Під рекламу також підпадають згадки про благодійність від казино або пов’язаних осіб, позначення брендів азартних ігор у спонсорських матеріалах та участь бренду в подіях, коли інший замовник рекламного матеріалу вказує казино як партнера.

Продакт-плейсмент гемблінгу залишається під прямою забороною закону. Продакт-плейсмент — це прихована реклама азартних ігор, коли відбувається інтеграція товару, послуги чи торговельної марки, як бренду казино або букмекерської контори в будь-який аудіовізуальний контент за винагороду, зокрема, фільми, інтерв'ю, контент на YouTube чи Telegram. Наприклад, якщо інтерв'юер у відео за гроші вдягнений в одяг з логотипом азартної гри, це буде розцінено як заборонений продакт-плейсмент.

Таким чином, фактично будь-яка згадка грального бізнесу в медіа, якщо за нею стоїть комерційний інтерес, прирівнюється до реклами.

Де можна розміщувати рекламу азартних ігор

Попри заборону, для низки платформ існують винятки щодо реклами азартних ігор. Телебачення та радіо можуть транслювати рекламу лише в нічний час із 23:00 до 06:00, а друковані та онлайн-видання, що спеціалізуються на спорті або гемблінгу, мають право на розміщення реклами за умови наявності позначки 21+.

Щодо реклами азартних ігор в онлайн-медіа, то вона можлива за двох умов:

сайт повинен бути офіційно зареєстрований Нацрадою як онлайн-ЗМІ;

онлайн-медіа має мати вікове попередження про призначення для осіб, старших за 21 рік

Також реклама азартних ігор має містити спеціальне маркування, зокрема попередження: "Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил відповідальної гри", яке має займати не менше ніж 15% площі рекламного матеріалу та написане чорним текстом на білому фоні.

Крім того, реклама гемблінгу дозволена на ресурсах самих організаторів азартних ігор: сайтах казино, мобільних застосунках, офіційних сторінках на платформах спільного доступу.

Вимоги до змісту реклами азартних ігор: що заборонено

Закон обмежує зміст рекламних матеріалів. Під забороною усе, що може романтизувати азартні ігри або створювати ілюзію легкого заробітку. Рекламні оголошення не можуть містити обіцянок швидких виграшів, компенсації від казино на перші ігри, можливість грати за кошти, які надає казино та іншої стимулюючої механіки.

Будь-яка реклама, спрямована на дітей чи вразливі групи, заборонена без винятків. Заборонена також реклама за участю осіб до 21 року, військових, медиків, волонтерів та тих, хто їх імітує. Також не можна застосовувати патріотичні заклики, згадувати війну або використовувати символіку, яка натякає на героїв фільмів чи серіалів, здатних привабити молодь.

Рекламувати можна тільки тих операторів азартних ігор, які мають офіційну ліцензію на діяльність в Україні.

Штрафи за незаконну рекламу азартних ігор в Україні

У 2025 році контроль за рекламою азартних ігор перейшов до нового регулятора Державного агентства "ПлейСіті", яке замінило КРАІЛ. Будь-яка помилка у правилах реклами гемблінгу може бути трактована як порушення. Штраф за незаконну рекламу азартних ігор в Україні становить 4,8 млн гривень (600 мінімальних заробітних плат). Окремо існує штраф у 24 тис. гривень, якщо онлайн-медіа чи інші розповсюджувачі реклами відмовилися надати інформацію регулятору щодо реклами гемблінгу.

Перші приклади покарань за незаконну рекламу азартних ігор вже є. Наприклад "ПлейСіті" у липні оштрафувало Telegram-канал "Труха Україна" за нелегальну рекламу казино на 4,8 млн гривень. Як пояснив регулятор, причиною штрафу стала систематична незаконна реклама азартних ігор, відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, маніпулятивні фрази, наприклад "виграла 2100 грн зі 100" та відсутність попередження про лудоманію.

Також регулятор "ПлейСіті" неодноразово штрафував блогерів та блогерок за незаконну рекламу азартних ігор та блокував їх сторінки в соцмережах.

Однак завдяки лазівкам в законодавстві блогери, Telegram-канали та інші платформи почали масово реєструватися в Нацраді як офіційні медіа. За останні пів року цей статус отримали сотні ресурсів, включно не лише з традиційними онлайн-ЗМІ, а й сайти казино, сторінки в Telegram, YouTube та інших соціальних мережах. Вартість такої реєстрації становить 4000 гривень.

"Зараз написано так, що онлайн-проєктам можна всім, головне — зареєструватися… І ми маємо нікому не потрібне навантаження. Бо ці 400 нових суб’єктів ніколи б не прийшли на реєстрацію, якби в парламенті не написали цю єрунду", — зауважив член Національної ради Олександр Бурмагін.

Таким чином, цей крок наразі дозволяє офіційно співпрацювати з гральним бізнесом і уникнути штрафів за рекламу азартних ігор в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна вводить ліміти для азартних ігор. Які зміни чекають на гравців та операторів ринку.

Також "Коментарі" писали про те, як "сірий" ринок азартних ігор шкодить Україні та що можна покращити у сфері гемблінгу.