Реклама азартных игр в Украине: новые правила, запреты и штрафы

С 1 апреля 2025 года в Украине вступили в силу законодательные изменения, частично ослабившие правительственный запрет на рекламу азартных игр. Как следствие, в Украине стала доступна реклама гемблинга по определенным нормам, а за нарушение этих правил распространения рекламы азартных игр можно получить штраф в размере 4,8 млн гривен. Объясняем, какие существуют основные законодательные нововведения и действующие правила рекламы азартных игр.

Правила рекламы азартных игр в Украине

В мае 2024 года Кабмин принял постановление, запрещающее рекламу азартных игр и ставок на спорт. Это произошло после петиции военнослужащего 59-й бригады Павла Петриченко. Постановление было временным и ему на замену пришел законопроект №9256-д, в первом чтении которого был полный запрет рекламы гемблинга в Украине. Однако во время второго чтения были внесены правки, в частности, депутата Даниила Гетманцева, которые создали некоторые исключения для рекламы азартных игр.

Что считается рекламой азартных игр

Рекламой считается любая информация, распространенная за вознаграждение, формирующая интерес к гемблингу, в частности:

— азартных игр;

— организаторов гемблинга;

— брендов казино и букмекеров;

— любых активностей, связанных с игорным бизнесом.

Под рекламу также подпадают упоминания о благотворительности от казино или связанных лиц, обозначении брендов азартных игр в спонсорских материалах и участии бренда в событиях, когда другой заказчик рекламного материала указывает казино как партнера.

Продакт-плейсмент гемблинга остается под прямым запретом закона. Продакт-плейсмент — скрытая реклама азартных игр, когда происходит интеграция товара, услуги или торговой марки, как бренда казино или букмекерской конторы в любой аудиовизуальный контент за вознаграждение, в частности, фильмы, интервью, контент на YouTube или Telegram. К примеру, если интервьюер в видео за деньги одет в одежду с логотипом азартной игры, это будет расценено как запрещенный продакт-плейсмент.

Таким образом, фактически любое упоминание игорного бизнеса в медиа, если за ним стоит коммерческий интерес, приравнивается к рекламе.

Где можно размещать рекламу азартных игр

Несмотря на запрет, для ряда платформ существуют исключения по рекламе азартных игр. Телевидение и радио могут транслировать рекламу только в ночное время с 23:00 до 06:00, а печатные и онлайн-издания, специализирующиеся на спорте или гемблинге, имеют право на размещение рекламы при наличии отметки 21+.

Что касается рекламы азартных игр в онлайн-медиа, то она возможна при двух условиях:

сайт должен быть официально зарегистрирован Нацсоветом как онлайн-СМИ;

онлайн-медиа должно иметь возрастное предупреждение о назначении для лиц старше 21 года.

Также реклама азартных игр должна содержать специальную маркировку, в частности предупреждение: "Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Соблюдайте правила ответственной игры", которое должно занимать не менее 15% площади рекламного материала и написано черным текстом на белом фоне.

Кроме того, реклама гемблинга разрешена на ресурсах самих организаторов азартных игр: сайтах казино, мобильных приложениях, официальных страницах на платформах общего доступа.

Требования к содержанию рекламы азартных игр: что запрещено

Закон ограничивает содержание рекламных материалов. Под запретом все, что может романтизировать азартные игры или создавать иллюзию лёгкого заработка. Рекламные объявления не могут содержать обещаний скорых выигрышей, компенсации от казино на первые игры, возможность играть за средства, предоставляемые казино и другой стимулирующей механикой.

Любая реклама, направленная на детей или уязвимые группы, запрещена без исключения. Запрещена также реклама с участием лиц до 21 года, военных, медиков, волонтеров и тех, кто их имитирует. Также нельзя применять патриотические призывы, вспоминать войну или использовать символику, намекающую на героев фильмов или сериалов, способных привлечь молодежь.

Рекламировать можно только операторов азартных игр, которые имеют официальную лицензию на деятельность в Украине.

Штрафы за незаконную рекламу азартных игр в Украине

В 2025 году контроль за рекламой азартных игр перешел к новому регулятору Государственного агентства "ПлейСити", которое заменило КРАИЛ. Любая ошибка в правилах рекламы гемблинга может быть трактована как нарушение. Штраф за незаконную рекламу азартных игр в Украине составляет 4,8 млн. гривен (600 минимальных заработных плат). Отдельно существует штраф в 24 тыс. гривен, если онлайн-медиа или другие распространители рекламы отказались предоставить информацию регулятору о рекламе гемблинга.

Первые примеры наказаний за незаконную рекламу азартных игр уже есть. Например, "ПлейСити" в июле оштрафовало Telegram-канал "Труха Україна" за нелегальную рекламу казино на 4,8 млн гривен. Как пояснил регулятор, причиной штрафа стала систематическая незаконная реклама азартных игр, отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, манипулятивные фразы, например, "выиграла 2100 грн со 100" и отсутствие предупреждения о лудомании.

Также регулятор "ПлейСити" неоднократно штрафовал блоггеров за незаконную рекламу азартных игр и блокировал их страницы в соцсетях.

Однако благодаря лазейкам в законодательстве блоггеры, Telegram-каналы и другие платформы начали массово регистрироваться в Нацсовете как официальные медиа. За последние полгода этот статус получили сотни ресурсов, включая не только традиционные онлайн-СМИ, но и сайты казино, страницы в Telegram, YouTube и других социальных сетях. Стоимость такой регистрации составляет 4000 гривен.

"Сейчас написано так, что онлайн-проектам можно всем, главное — зарегистрироваться… И мы имеем никому не нужную нагрузку. Потому что эти 400 новых субъектов никогда бы не пришли на регистрацию, если бы в парламенте не написали эту ерунду", — отметил член Национального совета Александр Бурмагин.

Таким образом, этот шаг сейчас позволяет официально сотрудничать с игорным бизнесом и избежать штрафов за рекламу азартных игр в Украине.

