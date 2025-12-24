PlayCity оштрафував двох ліцензованих організаторів азартних ігор в Україні: що вони порушили

Регулятор азартних ігор PlayCity притягнув до відповідальності двох ліцензованих операторів в Україні за порушення вимог щодо взаємодії з наглядовим органом. Йдеться про неналежне та несвоєчасне надання інформації на офіційні запити регулятора, зокрема за матеріалами скарг гравців.

PlayCity оштрафував двох організаторів азартних ігор. Фото з відкритих джерел

У PlayCity повідомили, що два оператори азартних ігор отримали різні штрафи через недотримання обов’язків щодо своєчасної взаємодії з наглядовим органом.

ТОВ "Букмекерська компанія "Фавбет"" отримала штраф 1,2 млн гривень. За даними PlayCity, компанія відмовилася надати запитувану інформацію у повному обсязі. Регулятор звертався до оператора з офіційним запитом у межах розгляду скарг користувачів. Хоч компанія надіслала відповідь, однак у PlayCity зауважили, що вона не містила відомостей, які були предметом перевірки.

Інший штраф у розмірі 400 тис. гривень було накладено на ТОВ "Слотс Ю.Ей.". Як зазначив регулятор азартних ігор, у цьому випадку оператор надав необхідні дані, проте з порушенням установлених термінів.

"Надання повної та своєчасної інформації регулятору — обов’язок організаторів азартних ігор. PlayCity реагує на кожне порушення учасників ринку й скарги громадян щодо їх діяльності", — йдеться в заяві PlayCity.

