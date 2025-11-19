Хто з відомих блогерів попався на нелегальній рекламі казино: вони мають заплатити мільйонний штраф

З 1 квітня 2025 року в Україні діє закон, який встановлює нові правила для реклами азартних ігор, зокрема онлайн-казино. Попри це, низка популярних блогерів продовжила нелегально просувати гральні платформи у соцмережах і тепер вони отримали багатомільйонні штрафи.

Хто з блогерів отримав штрафи за рекламу азартних ігор. Фото з відкритих джерел

Державне агенство PlayCity, що відповідає за регулювання грального та лотерейного бізнесу, почало активно штрафувати порушників реклами азартних ігор. Хто з відомих блогерів отримав штраф від PlayCity за рекламу гемблінгу та скільки має заплатити.

Сімбочка

Сімбочка. Фото: instagram.com/simbochhkins/

Популярна інтернет-діячка Сімбочка продовжувала рекламувати онлайн-казино вже після заборони. У PlayCity встановили, що вона демонструвала процес гри, закликала підписників реєструватися на сайті та використовувала маніпулятивні меседжі. При цьому реального акаунта гравця у блогерки Сімбочки не було, тому контент визнали вдаваним. Як наслідок інфлюенсерка отримала штраф за незаконну рекламу азартних ігор у 4,8 млн гривень.

Даріана Корецька

Даріана Корецька. Фото: instagram.com/officialdori_

Інфлюенсерка Даріана Корецька публічно заявляла, що азартні ігри "підіймають настрій" та "викидають гормони щастя". Блогерка також розміщувала клікабельні посилання на реєстрацію в онлайн-казино та демонструвала нібито власний виграш у 200 доларів. Перевірка PlayCity показала, що акаунту гравця вона не мала. За обман та незаконну рекламу Корецька отримала також штраф у 4,8 млн гривень.

Єлізар Башинський (Papaelik)

Єлізар Башинський. Фото: instagram.com/papaelik/

Блогер Єлізар Башинський регулярно розміщував посилання на онлайн-казино в Instagram-stories і прямо закликав підписників долучатися до азартних ігор. Через системність та активність таких публікацій PlayCity оштрафувало його на ті ж 4,8 млн гривень.

Русалочка XL

Русалочка XL. Фото: instagram.com/rusalochka.xl

Блогерка Русалочка XL називала азартні ігри "корисними для настрою та концентрації", демонструвала неіснуючі виграші та закликала до реєстрації на казино-сайтах. Після отримання штрафу на 4,8 млн гривень Русалочка XL публічно висловила обурення й заявила, що не має наміру сплачувати його добровільно.

"Закон новий, оця контора PlayCity з'явилась кілька місяців тому. Там багато своїх нюансів насправді, з якими можна гратися. Ви серйозно думаєте, що блогери заробляють по 10 мільйонів, щоб так легко віддати 5? Такий штраф отримала не лише я, а з десяток блогерів. Я впевнена, що жоден з них не заплатить", — сказала Русалочка XL.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, які нові правила реклами азартних ігор діють в Україні.

Також "Коментарі" писали, що "Труха Україна" отримала 4,8 млн гривень штрафу за незаконну рекламу азартних ігор.