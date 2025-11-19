Кто из известных блоггеров попался на нелегальной рекламе казино: они должны заплатить миллионный штраф

С 1 апреля 2025 года в Украине действует закон, устанавливающий новые правила для рекламы азартных игр, в частности онлайн-казино. Несмотря на это, ряд популярных блоггеров продолжили нелегально продвигать игровые платформы в соцсетях и теперь они получили многомиллионные штрафы.

Кто из блоггеров получил штрафы за рекламу азартных игр. Фото из открытых источников

Государственное агентство PlayCity, отвечающее за регулирование игорного и лотерейного бизнеса, начало активно штрафовать нарушителей рекламы азартных игр. Кто из известных блоггеров получил штраф от PlayCity за рекламу гемблинга и сколько должен заплатить.

Симбочка

Симбочка. Фото: instagram.com/simbochhkins/

Популярная интернет-деятельница Симбочка продолжала рекламировать онлайн-казино уже после запрета. В PlayCity установили, что она демонстрировала процесс игры, призвала подписчиков зарегистрироваться на сайте и использовала манипулятивные месседжи. При этом реального аккаунта игрока у блоггера Симбочки не было, поэтому контент признали мнимым. Как следствие инфлюэнсер получила штраф за незаконную рекламу азартных игр в 4,8 млн гривен.

Дариана Корецкая

Дариана Корецкая. Фото: instagram.com/officialdori_

Инфлюэнсер Дариана Корецкая публично заявляла, что азартные игры "поднимают настроение" и "выбрасывают гормоны счастья". Блоггерша также размещала кликабельные ссылки на регистрацию в онлайн-казино и демонстрировала якобы собственный выигрыш в 200 долларов. Проверка PlayCity показала, что аккаунта игрока у нее не было. За обман и незаконную рекламу Корецкая получила штраф в 4,8 млн гривен.

Елизар Башинский (Papaelik)

Елизар Башинский. Фото: instagram.com/papaelik/

Блогер Елизар Башинский регулярно размещал ссылки на онлайн-казино в Instagram-stories и прямо призвал подписчиков приобщаться к азартным играм. Из-за системности и активности таких публикаций PlayCity оштрафовало его на те же 4,8 млн гривен.

Русалочка XL

Русалочка XL. Фото: instagram.com/rusalochka.xl

Блогерша Русалочка XL называла азартные игры "полезными для настроения и концентрации", демонстрировала несуществующие выигрыши и призывала к регистрации на казино-сайтах. После получения штрафа в 4,8 млн гривен Русалочка XL публично выразила возмущение и заявила, что не намерена платить его добровольно.

"Закон новый, эта контора PlayCity появилась несколько месяцев назад. Там много своих нюансов на самом деле, с которыми можно играть. Вы серьезно думаете, что блоггеры зарабатывают по 10 миллионов, чтобы так легко отдать 5? Такой штраф получила не только я, а с десяток блоггеров. Я уверена, что ни один из них не заплатит", — сказала Русалочка XL.

