PlayCity оштрафовал двух лицензированных организаторов азартных игр в Украине: что они нарушили

Регулятор азартных игр PlayCity привлек к ответственности двух лицензированных операторов в Украине за нарушение требований по взаимодействию с надзорным органом. Речь идет о ненадлежащем и несвоевременном предоставлении информации на официальные запросы регулятора, в частности, по материалам жалоб игроков.

PlayCity оштрафовал двух организаторов азартных игр. Фото из открытых источников

В PlayCity сообщили, что два оператора азартных игр получили разные штрафы из-за несоблюдения обязанностей по своевременному взаимодействию с надзорным органом.

ООО "Букмекерская компания "Фавбет"" получила штраф в 1,2 млн гривен. По данным PlayCity, компания отказалась предоставить запрашиваемую информацию в полном объеме. Регулятор обращался к оператору с официальным запросом в рамках рассмотрения жалобы пользователей. Хотя компания направила ответ, однако в PlayCity заметили, что она не содержала сведений, которые были предметом проверки.

Другой штраф в размере 400 тыс. гривен был наложен на ООО "Слотс Ю.Эй". Как отметил регулятор азартных игр, в этом случае оператор предоставил необходимые данные, однако с нарушением установленных сроков.

"Предоставление полной и своевременной информации регулятору — обязанность организаторов азартных игр. PlayCity реагирует на каждое нарушение участников рынка и жалобы граждан по их деятельности", — говорится в заявлении PlayCity.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто из известных блоггеров попался на нелегальной рекламе казино и должен заплатить миллионный штраф за свои нарушения.

Также "Комментарии" писали, что регулятор азартных игр PlayCity оштрафовал один из самых популярных Telegram-каналов Украины.