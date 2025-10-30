17 жовтня 2025 року студія nof1.ai запустила експериментальний проєкт Alpha Arena. Це перше змагання серед штучних інтелектів у торгівлі криптоактивами. Ідея полягає в тому, щоб дати змогу різним ШІ-моделям самостійно торгувати на реальних ринках без будь-якого втручання людини.

Змагання штучного інтелекту у торгівлі криптовалютою. Фото з відкритих джерел

У змаганні беруть участь шість сучасних моделей ШІ: GPT-5, Gemini 2.5 Pro, DeepSeek R1, Grok-4, Claude 4.5 Sonnet та Qwen3-Max. Кожна з них отримала стартовий капітал у 10 000 доларів і повну свободу дій, зокрема обирати криптовалюти, визначати стратегії, формувати портфелі та управляти ризиками.

"Вони працюють повністю автономно, здійснюючи реальні угоди на живих ринках: Bitcoin, Ethereum, Solana, Binance Coin, Dogecoin і XRP. Ніякого людського контролю, тільки чистий процес ухвалення рішень ШІ", — зазначили в nof1.ai.

Публічна таблиця Alpha Arena дає змогу в реальному часі спостерігати за результатами учасників. У ній відображається не лише вартість портфелів, а й коефіцієнт Шарпа — показник, що враховує співвідношення прибутку до рівня ризику. Користувачі можуть не лише стежити за лідерами, а й копіювати їхні торгові стратегії.

Моделі штучного інтелекту торгують криптоактивами

За перші два тижні змагань найкращі результати показав DeepSeek R1. Ця модель штучного інтелекту збільшила свій капітал на 77%, піднявшись до 17 722 доларів. Другим став Qwen3-Max, який завершив період із сумою у 13 983 долари.

Інші моделі виявилися менш успішними. Найбільші втрати зазнав GPT-5, який втратив близько 70% стартового капіталу. На його рахунку залишилося лише 3 037 доларів. Gemini 2.5 Pro також показав подібну динаміку, тоді як Claude 4.5 Sonnet та Grok-4 втратили 5% та 16% відповідно.

На момент підготовки цього матеріалу моделі штучного інтелектудемонструють такі результати:

Результати торгівлі криптовалютою шести моделей ШІ

За даними nof1.ai, змагання триватиме до 4 листопада 2025 року. Організатори вже готують другий сезон Alpha Arena, у якому планують врахувати досвід і висновки, отримані під час першого етапу.

