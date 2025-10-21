Південна Корея перетворила торгівлю криптовалютою на новий вид кіберспорту

Південна Корея вкотре підтвердила свою репутацію світового технологічного інноватора, перетворивши торгівлю криптовалютою на видовищне шоу у стилі кіберспорту. Під час Korea Blockchain Week 2025 у Сеулі організатори провели захід під назвою Perp-DEX Day, де трейдери змагалися між собою перед живою аудиторією, коментаторами та великими LED-екранами.

Південна Корея перетворила торгівлю криптою у кіберспорт. Фото з відкритих джерел

Змагання трейдерів у Південній Кореї нагадувало кіберспортивний турнір з гравцями, командами та прямими трансляціями. Трейдери сиділи перед великими моніторами та здійснювали фінансові операції з криптою.

На кону були реальні гроші, а світлодіодні дисплеї показували прибутки та збитки учасників. За цим процесом наживо спостерігали глядачі, а коментатори у прямому ефірі аналізували дії трейдерів, створюючи ще біль динамічну атмосферу змагання.

Організатори події, ReboundX та UmbrellaX DAO, вирішили зробити складний світ криптоторгівлі більш зрозумілим і привабливим для широкої аудиторії. На їхню думку, такий формат торгівлі криптою може стати новим трендом та своєрідним поєднанням фінансів, азарту та розваг.

Південна Корея перетворила торгівлю криптою на новий вид кіберспорту

Як пише Yahoo Finance, покер колись був забавою для вузького кола, але телебачення зробило його масовим видовищем, а тепер наступниками цього можуть стати криптотрейдери. Таким чином, перетворення криптоторгівлі на гру може не лише привернути увагу молодшої аудиторії, а й створити нову фінансову екосистему з лігами, спонсорами та фанатськими спільнотами, подібними до тих, що існують нині у кіберспорті.

