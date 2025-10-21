logo

Южная Корея превратила торговлю криптовалютой в новый вид киберспорта
Южная Корея превратила торговлю криптовалютой в новый вид киберспорта

В Сеуле во время Korea Blockchain Week криптоторговлю превратили в киберспорт с комментаторами, фанатами и живыми соревнованиями трейдеров.

21 октября 2025, 12:30
Slava Kot
Slava Kot

Южная Корея еще раз подтвердила свою репутацию мирового технологического инноватора, превратив торговлю криптовалютой в зрелищное шоу в стиле киберспорта. Во время Korea Blockchain Week 2025 в Сеуле организаторы провели мероприятие под названием Perp-DEX Day, где трейдеры соревновались между собой перед живой аудиторией, комментаторами и большими LED-экранами.

Южная Корея превратила торговлю криптовалютой в новый вид киберспорта

Южная Корея превратила торговлю криптой в киберспорт. Фото из открытых источников

Соревнования трейдеров в Южной Корее напоминали киберспортивный турнир с игроками, командами и прямыми трансляциями. Трейдеры сидели перед большими мониторами и совершали финансовые операции с криптой.

На кону были реальные деньги, а светодиодные дисплеи показывали доходы и убытки участников. За этим процессом вживую наблюдали зрители, а комментаторы в прямом эфире анализировали действия трейдеров, создавая еще более динамичную атмосферу соревнования.

Организаторы события, ReboundX и UmbrellaX DAO, решили сделать сложный мир криптоторговлей более понятным и привлекательным для широкой аудитории. По их мнению такой формат торговли криптой может стать новым трендом и своеобразным сочетанием финансов, азарта и развлечений.

Южная Корея превратила торговлю криптовалютой в новый вид киберспорта - фото 2

Южная Корея превратила торговлю криптой в новый вид киберспорта

Как пишет Yahoo Finance, покер когда-то был развлечением для узкого круга, но телевидение сделало его массовым зрелищем, а теперь преемниками этого могут стать криптотрейдеры. Таким образом, превращение криптоторговли в игру может не только привлечь внимание младшей аудитории, но и создать новую финансовую экосистему с лигами, спонсорами и фанатскими сообществами, подобными ныне существующим в киберспорте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный американский инвестор Роберт Кийосаки предупредил о крахе доллара и призвал вкладывать деньги в крипту.

Также "Комментарии" писали о том, сколько времени понадобилось, чтобы вложенные 1000 долларов в разные сферы превратились в миллион.



Источник: https://finance.yahoo.com/news/south-korea-hosts-live-stream-130000931.html
