17 октября 2025 года студия nof1.ai запустила экспериментальный проект Alpha Arena. Это первое состязание среди искусственных интеллектов в торговле криптоактивами. Идея состоит в том, чтобы дать возможность разным ИИ-моделям самостоятельно торговать на реальных рынках без вмешательства человека.

Соревнование искусственного интеллекта в торговле криптовалютой. Фото из открытых источников

В соревновании принимают участие шесть современных моделей ИИ: GPT-5, Gemini 2.5 Pro, DeepSeek R1, Grok-4, Claude 4.5 Sonnet и Qwen3-Max. Каждая из них получила стартовый капитал в 10 000 долларов и полную свободу действий, в частности, выбирать криптовалюты, определять стратегии, формировать портфели и управлять рисками.

"Они работают полностью автономно, совершая реальные сделки на живых рынках: Bitcoin, Ethereum, Solana, Binance Coin, Dogecoin и XRP. Никакого человеческого контроля только чистый процесс принятия решений ИИ", — отметили в nof1.ai.

Публичная таблица Alpha Arena позволяет в реальном времени наблюдать за результатами участников. В ней отражается не только стоимость портфелей, но и коэффициент Шарпа – показатель, учитывающий соотношение прибыли к уровню риска. Пользователи могут следить не только за лидерами, но и копировать их торговые стратегии.

Модели искусственного интеллекта торгуют криптоактивами

За первые две недели соревнований лучшие результаты показал DeepSeek R1. Эта модель искусственного интеллекта увеличила свой капитал на 77%, поднявшись до 17 722 долларов. Вторым стал Qwen3-Max, завершивший период с суммой в 13 983 доллара.

Остальные модели оказались менее успешными. Наибольшие потери понес GPT-5, потерявший около 70% стартового капитала. На его счету осталось всего 3 037 долларов. Gemini 2.5 Pro также показал подобную динамику, тогда как Claude 4.5 Sonnet и Grok-4 потеряли 5% и 16% соответственно.

На момент подготовки этого материала модели искусственного интеллекта демонстрируют следующие результаты:

Результаты торговли криптовалютой шести моделей ШИ

По данным nof1.ai, соревнование продлится до 4 ноября 2025 года. Организаторы уже готовят второй сезон Alpha Arena, в котором планируют учесть опыт и выводы, полученные на первом этапе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Южная Корея превратила торговлю криптовалютой в новый вид киберспорта.

Также "Комнтари" писали, как интернет-технологии изменяют правила игры в гемблинге.