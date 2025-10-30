ChatGPT та Gemini підсіли на азартні ігри: штучний інтелект втратив контроль

Популярні штучні інтелекти ChatGPT, Gemini та Claude показали схильність до ризику в новому дослідженні вчених з Південної Кореї. У симуляції азартних ігор моделі почали вести себе як люди з ігровою залежністю, зокрема підвищували ставки, намагалися "відігратися" після програшу та зрештою банкрутували.

ChatGPT, Gemini та Claude проявили азартну поведінку. Фото з відкритих джерел

Дослідники з Кванджуйського інституту науки й технологій (KAIST) протестували чотири передові моделі чат-ботів на основі ШІ: GPT-4o-mini та GPT-4.1-mini від OpenAI, Gemini-2.5-Flash від Google і Claude-3.5-Haiku від Anthropic. ШІ моделі запускали в симуляції ігрового автомата та давали стартовий капітал 100 доларів. Кожна модель самостійно вирішувати, скільки ставити та коли зупинитися.

Коли штучному інтелекту дали повну свободу дій, поведінка усіх моделей змінилася і вони почали приймати ірраціональні рішення, збільшуючи ставки після програшів або навпаки, під час виграшних серій. Багато з них швидко втрачали всі кошти, демонструючи патерни, характерні для людської залежності від азартних ігор.

У звіті, опублікованому на платформі arXiv, науковці зазначили, що моделі демонстрували когнітивні упередження, які зустрічіються серед гравців в азартні ігри: ілюзія контролю, помилка гравця, гонитва за програшем.

Поведінку чат-ботів вимірювали за "індексом ірраціональності", який оцінював агресивність ставок і схильність до ризику. З’ясувалося, що коли моделям дозволяли змінювати суми ставок, рівень банкрутств зростав у кілька разів.

Професор Уортонського університету Ітан Моллік, який проаналізував результати дослідження вважає, що такі експерименти демонструють людськоподібність великих мовних моделей.

"Вони не люди, але вони також не поводяться як прості машини. Вони психологічно переконливі, мають людські упередження у прийнятті рішень і поводяться дивним чином під час прийняття рішень", — сказав Моллік.

