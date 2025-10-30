ChatGPT и Gemini подсели на азартные игры: искусственный интеллект потерял контроль

Рубрики
Популярные искусственные интеллекты ChatGPT, Gemini и Claude показали склонность к риску в новом исследовании ученых из Южной Кореи. В симуляции азартных игр модели начали вести себя как люди с игровой зависимостью, в частности, повышали ставки, пытались "отыграться" после проигрыша и в конце концов обанкротились.
ChatGPT, Gemini и Claude проявили азартное поведение. Фото из открытых источников
Исследователи из Кванджуйского института науки и технологий (KAIST) протестировали четыре передовых модели чат-ботов на основе ИИ: GPT-4o-mini и GPT-4.1-mini от OpenAI, Gemini-2.5-Flash от Google и Claude-3.5-Haiku от Anthropic. ИИ модели запускали в симуляции игрового автомата и давали стартовый капитал 100 долларов. Каждая модель самостоятельно решает, сколько ставить и когда остановиться.
Когда искусственному интеллекту дали полную свободу действий, поведение всех моделей изменилось, и они начали принимать иррациональные решения, увеличивая ставки после проигрышей или наоборот, во время выигрышных серий. Многие быстро теряли все средства, демонстрируя паттерны, характерные для человеческой зависимости от азартных игр.
В отчете, опубликованном на платформе arXiv, ученые отметили, что модели демонстрировали когнитивные предубеждения, встречающиеся среди игроков в азартные игры: иллюзия контроля, ошибка игрока, погоня за проигрышем.
Поведение чат-ботов измерялось по "индексу иррациональности", который оценивал агрессивность ставок и склонность к риску. Выяснилось, что когда моделям разрешали изменять суммы ставок, уровень банкротств рос в несколько раз.
Профессор Уортонского университета Итан Моллик, проанализировавший результаты исследования, считает, что такие эксперименты демонстрируют человечность крупных языковых моделей.
