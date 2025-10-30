ChatGPT и Gemini подсели на азартные игры: искусственный интеллект потерял контроль

Популярные искусственные интеллекты ChatGPT, Gemini и Claude показали склонность к риску в новом исследовании ученых из Южной Кореи. В симуляции азартных игр модели начали вести себя как люди с игровой зависимостью, в частности, повышали ставки, пытались "отыграться" после проигрыша и в конце концов обанкротились.

ChatGPT, Gemini и Claude проявили азартное поведение. Фото из открытых источников

Исследователи из Кванджуйского института науки и технологий (KAIST) протестировали четыре передовых модели чат-ботов на основе ИИ: GPT-4o-mini и GPT-4.1-mini от OpenAI, Gemini-2.5-Flash от Google и Claude-3.5-Haiku от Anthropic. ИИ модели запускали в симуляции игрового автомата и давали стартовый капитал 100 долларов. Каждая модель самостоятельно решает, сколько ставить и когда остановиться.

Когда искусственному интеллекту дали полную свободу действий, поведение всех моделей изменилось, и они начали принимать иррациональные решения, увеличивая ставки после проигрышей или наоборот, во время выигрышных серий. Многие быстро теряли все средства, демонстрируя паттерны, характерные для человеческой зависимости от азартных игр.

В отчете, опубликованном на платформе arXiv, ученые отметили, что модели демонстрировали когнитивные предубеждения, встречающиеся среди игроков в азартные игры: иллюзия контроля, ошибка игрока, погоня за проигрышем.

Поведение чат-ботов измерялось по "индексу иррациональности", который оценивал агрессивность ставок и склонность к риску. Выяснилось, что когда моделям разрешали изменять суммы ставок, уровень банкротств рос в несколько раз.

Профессор Уортонского университета Итан Моллик, проанализировавший результаты исследования, считает, что такие эксперименты демонстрируют человечность крупных языковых моделей.

"Они не люди, но они также не ведут себя как простые машины. Они психологически убедительны, имеют человеческие предубеждения в принятии решений и ведут себя странным образом при принятии решений", — сказал Моллик.

