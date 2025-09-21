Артем Ляшанов: фінансовий геній чи черговий «конвертатор» для бізнесу

Азартні ігри стали однією з найбільш прибуткових та зростаючих галузей української економіки в умовах війни. І справжнім бичем цього бізнесу є ухилення від податків, виведення коштів та відмивання грошей. У таких умовах особливу увагу привертають до себе платіжні системи, які в умовах буму IT-технологій набувають все більшої популярності. І трапляється так, що навколо деяких із них спалахують скандали, пов'язані саме з обвинуваченнями у відмиванні грошей.

Артем Ляшанов

Влітку такий скандал спалахнув навколо платіжної системи bill_line, орієнтованої насамперед на український ринок, та безпосередньо бізнесмена Артема Ляшанова, якого вважають власником компанії.

Bill_line – респектабельна компанія, відкрита для ЗМІ

Платіжна система bill_line надає послуги онлайн-банкінгу для бізнесу, пропонуючи як масові, так і індивідуальні рішення для клієнтів. У ЗМІ нерідко можна побачити матеріали від компанії, в яких фірма розповідає про свої успіхи на ринку, вміння боротися з шахраями тощо. Словом, всіляко постулюється принцип відкритості та чесності у веденні бізнесу, що компанії, в якій за даними сервісу Linkedin працюють близько 30 осіб (за іншими даними менше), зустрінеш не так вже й часто.

Але в той же час, хоч і оформлений згідно з прийнятими нормами сайт платіжної системи напрочуд мало інформативний. На ньому, наприклад, відсутня інформація про людей, які, власне, представляють цю фірму, — керівництво, співробітників, тобто всім тим, кому клієнти bill_line довіряють свої гроші.

Втім, особливої таємниці про власника платіжної системи також немає — юридичною особою bill_line виступає засноване у березні 2019 року ТОВ "Тех-Софт Атлас" (сфера діяльності – надання інформаційних послуг, статутний фонд – 3,1 млн грн). За даними інформаційно-аналітичного сервісу YouControl, власником компанії виступає житель Одеси Андрій Моргун. Дохід компанії з 2022 року зріс із 1,9 млн грн до 11,65 млн грн в 2024.

Словом, компанія на перший погляд ніяк не виділяється з переліку аналогічних комерційних структур, але річ у тому, що до 27 липня 2022 року власником ТОВ "Тех-Софт Атлас" був громадянин Білорусі Артем Ляшанов. Його прізвище активно звучало у зв'язку з ТОВ і bill_line.

Фінансовий експерт із досвідом у 15 років – що говорить про себе Артем Ляшанов

34-річний Артем Ляшанов – особистість не сказати, щоби широко відома, але й від публічності не ховається. Так він веде власну сторінку в соцмережі Facebook, де активно розповідає про себе. Так, за його словами, він займався плаванням, став кандидатом у майстри спорту з боксу, має ліцензію шкіпера, а у фінансовій сфері працює вже 15 років.

Реноме досвідченого фінансиста-підприємця повинні підкреслювати блоги і колонки, що періодично з'являються в ЗМІ, наприклад, в "Економічній правді". Щоправда, виникає питання, яким чином і де підприємець у 19 років почав отримувати досвід у фінансовій сфері, щоб до нинішніх 34 років мати 15-річний стаж. Так, сам Артем Ляшанов стверджує, що вивчав "фінанси та кредит" у Київському Національному авіаційному університеті, закінчивши його у 2014-му році, тобто почав працювати з 2-го курсу.

Де саме почав отримувати досвід бізнесмен не уточнює, але, ймовірно, у цьому допоміг батько Олег Ляшанов, який після переїзду зайнявся бізнесом у місті Енергодар Запорізької області, а також у Севастополі. У окупованому місті, до речі, за Олегом Ляшановим досі можуть числитися дві компанії – ТОВ "Фірма варіант" і "Ломбард копійка".

Однак увага ЗМІ до Артема Ляшанова привернулася у зв'язку з окремими фінансовими махінаціями, які тягнуться до 2021 року.

Відмивання грошей Parimatch. На чому міг заробляти Артем Ляшанов до війни

Як повідомлялося вище, до липня 2022-го саме Артем Ляшанов володів усіма 100% "Тех-Софт Атласу", яке до 6 жовтня 2021 року називалося ТОВ "Білл лайн", що логічно для юрособи платіжної системи з такою назвою. Однак змінити назву тоді ще власник компанії Ляшанов вирішив не від "доброго життя".

Так, у 2021-му Деснянський районний суд Києва розглядав кримінальне провадження №42021100000000283, що стосувалося ухилення від сплати податків та підробки документів. За версією слідства, таке собі ТОВ "Спектр Альфа" укладало договори з різними компаніями на надання фіктивних IT-послуг. Згодом ці гроші переказувалися на рахунки фіктивних компаній. У результаті за 2020-2021 роки через "Спектр Альфа" пройшли 150 млн грн, а держбюджет не отримав 11 млн грн податків.

У довгому переліку компаній, що згадуються в судових документах, знайшлося місце і ТОВ "Білл лайн", майбутньому "Тех-Софт Атласу". З метою перевірки операцій компанії суд дозволив у липні заарештувати рахунки ТОВ у банках "Конкорд" та "Приватбанк". Щоправда вже в серпні того ж 2021-го за клопотанням компанії Деснянський суд зняв арешт, але ймовірно, у ТОВ "Білл лайн" вирішили подбати про свою ділову репутацію, і 6 жовтня компанія стала називатися "Тех-Софт Атлас", а 27 липня 2022-го новим власником став Андрій Моргун.

Андрій Моргун став власником bill_line замість Артема Ляшанова

До речі, ТОВ "Тех-Софт Атлас" належать 90,01% у ТОВ "Фінансова компанія "Фінпрогрес" (сфера діяльності – надання інформаційних послуг, статутний фонд – 3,2 млн грн), 9,99%, що залишилися, володіє Данило Олегович Ляшанов, рідний брат Артема. Втім, "Фінпрогрес" зараз перебуває у стані банкрутства.

Але повернемося до кримінального провадження №42021100000000283 та ТОВ "Спектр Альфа", слідство за яким триває. Так, у липні 2023 року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення заарештувати рахунки такої собі ТОВ "Хантер 2023" (сфера діяльності – посередництво у розміщенні реклами у ЗМІ, статутний фонд – 7 млн грн).

За версією слідчих столичної прокуратури, фінмоніторингом Національного банку України встановлено, що за участю цього ТОВ здійснювалися платіжні операції на ВЕБ-ресурсах https://parimatch.com/ra та https://parimatch.net. Іншими словами, "Хантер 2023" допомагало здійснювати незаконну гральну діяльність онлайн-казино Parimatch вже після заборони його діяльності в Україні.

Виникає питання – до чого тут ТОВ "Тех-Софт Атлас" та Артем Ляшанов? Але можна виділити ряд збігів:

— до 28 червня 2023 року ТОВ "Хантер 2023" називалося ТОВ "Фінансова компанія "Хантер" та змінило назву одночасно з появою інтересу до його роботи з боку правоохоронців, те саме у 2021-му зробило ТОВ "Тех-Софт Атлас";

— 12 жовтня 2023-го в ТОВ "Хантер 2023" змінився власник, замість якоїсь Юлії Деміної ним став Юрій Кузьменко, те саме сталося і з ТОВ "Тех-Софт Атлас", коли 27 липня 2022-го власником компанії замість Артема Ляшанова став Андрій Моргун;

— нарешті, після інтересу правоохоронців до діяльності ТОВ "Хантер 2023", його доходи різко впали – з 642 млн грн 2021-го до 150 млн грн 2023-го. ТОВ "Тех-Софт Атлас" у 2020-му році заробляло 2,2 млн грн, а 2021-й закінчив із доходом у 1,3 млн грн, що співпало з претензіями правоохоронців.

Замість Юлії Деміної власником ТОВ "Хантер 2023" став Юрій Кузьменко

Подібні збіги здалися дивними одній громадській організації, яка через Личаківський районний суд Львівської області намагалася домогтися розслідування ухилення від сплати податків ТОВ "Тех-Софт Атлас", виведення коштів та їх відмивання в інтересах онлайн-казино Parimatch. Щоправда успіху це звернення не мало.

Треба сказати, що ТОВ "Тех-Софт Атлас" всіляко заперечує свою причетність до будь-яких фінансових махінацій та відстоює свою ділову репутацію у суді. Щоправда робить це поки що безуспішно, так 26 червня 2025 року Північний апеляційний суд відмовив у розгляді апеляції на рішення суду першої інстанції. Позов був направлений на захист ділової репутації у зв'язку з публікацією в одному із ЗМІ інформації, що ТОВ фігурує у справі про відмивання грошей.

Тим часом через тіньові схеми з платежами онлайн-казино держава втрачає щороку 10-15 мільярдів гривень. Зрозуміло, що такі схеми що неспроможні існувати без допомоги з боку фінансових компаній та платіжних систем.