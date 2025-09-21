Артем Ляшанов: финансовый гений или очередной «конвертатор» для бизнеса

Азартные игры стали одной из наиболее прибыльных и растущих отраслей украинской экономики в условиях войны. И настоящим бичом этого бизнеса является уклонение от налогов, вывод средств и отмывание денег. В таких условиях особое внимание привлекают к себе платежные системы, которые в условиях бума IT-технологий получают все большую популярность. И случается так, что вокруг некоторых из них вспыхивают скандалы, связанные как раз с обвинениями в отмывании денег.

Артем Ляшанов

Летом такой скандал вспыхнул вокруг платежной системы bill_line, ориентированной прежде всего на украинский рынок, и непосредственно бизнесмена Артема Ляшанова, которого считают владельцем компании.

Bill_line – респектабельная компания, открытая для СМИ

Платежная система bill_line оказывает услуги онлайн-банкинга для бизнеса, предлагая как массовые, так индивидуальные решения для клиентов. В СМИ нередко можно увидеть материалы от компании, в которых фирма рассказывает о своих успехах на рынке, умении бороться с мошенниками и тд. Словом, всячески постулируется принцип открытости и честности в ведении бизнеса, что компании, в которой по данным сервиса Linkedin трудятся около 30 человек (по другим данным и того меньше), встретишь не так уж часто.

Но в то же время, хотя и оформленный согласно принятым нормам сайт платежной системы на удивление мало информативен. На нем, например, напрочь отсутствует информация о людях, которые, собственно, представляют эту фирму, – руководстве, сотрудниках, то есть всем тем, кому клиенты bill_line доверяют свои деньги.

Впрочем, и особой тайны о владельце платежной системы также нет — юридическим лицом bill_line выступает учрежденное в марте 2019 года ООО "Тех-Софт Атлас" (сфера деятельности – оказание информационных услуг, уставной фонд – 3,1 млн грн). По данным информационно-аналитического сервиса YouControl владельцем компании выступает житель Одессы Андрей Моргун. Доход компании с 2022 года вырос с 1,9 млн грн. до 11,65 млн грн. в 2024-м.

Словом, компания на первый взгляд никак не выделяется из перечня аналогичный коммерческих структур, но дело в том, что до 27 июля 2022 года владельцем ООО "Тех-Софт Атлас" был гражданин Беларуси Артем Ляшанов. Его-то фамилия активно звучала в связи с ООО и bill_line.

Финансовый эксперт с опытом в 15 лет – что говорит о себе Артем Ляшанов

34-летний Артем Ляшанов – личность не сказать, чтобы широко известная, но и от публичности не прячущаяся. Так, он ведет собственную страницу в соцсети Facebook, где активно рассказывает о себе. Так, по его словам он занимался плаванием, стал кандидатом в мастера спорта по боксу, имеет лицензию шкипера, а в финансовой сфере работает уже 15 лет.

Реноме опытного финансиста-предпринимателя должны подчеркивать периодически появляющиеся в СМИ блоги и колонки, например, в "Экономической правде". Правда возникает вопрос, каким образом и где предприниматель в 19 лет начал получать опыт в финансовой сфере, чтобы к нынешним 34 годам иметь 15-летний стаж. Так, сам Артем Ляшанов утверждает, что изучал "финансы и кредит" в Киевском Национальном авиационном университете, закончив его в 2014-м году, то есть трудиться начал со 2-го курса.

Где именно начал получать опыт бизнесмен не уточняет, но вероятно, в этом помог отец Олег Ляшанов, после переезда занявшийся бизнесом в городе Энергодар Запорожской области, а также в Севастополе. В ныне оккупированном городе, кстати, за Олегом Ляшановым до сих пор могут числяться две компании – ООО "Фирма вариант" и "Ломбард копейка".

Однако внимание СМИ к Артему Ляшанову оказалось привлечено в связи с отдельными финансовыми махинациями, которые тянутся к 2021-у году.

Отмывание денег для Parimatch. На чем мог зарабатывать Артем Ляшанов до войны

Как сообщалось выше, до июля 2022-го именно Артем Ляшанов владел всеми 100% "Тех-Софт Атласа", которое до 6 октября 2021 года называлось ООО "Билл лайн", что логично для юрлица платежной системы с таким названием. Однако изменить название тогда еще владелец компании Ляшанов решил не от "хорошей жизни".

Так, в 2021-м Деснянский районный суд Киева рассматривал уголовное производство №42021100000000283, касавшееся уклонения от уплаты налогов и подделки документов. По версии следствия, такое себе ООО "Спектр Альфа" заключало договора с различными компаниями на оказание фиктивных IT-услуг. Впоследствии эти деньги переводились на счета фиктивных компаний. В результате за 2020-2021 годы через "Спектр Альфа" прошли 150 млн грн., а госбюджет не получил 11 млн грн. налогов.

В длинном перечне компаний, упоминаемых в судебных документах нашлось место и ООО "Билл лайн", будущему "Тех-Софт Атласу". С целью проверки операций компании суд разрешил в июле арестовать счета ООО в банках "Конкорд" и "Приватбанк". Правда уже в августе того же 2021-го по ходатайству компании Деснянский суд снял арест, но вероятно, в ООО "Билл лайн" решили позаботиться о своей деловой репутации, и 6 октября компания стала называться "Тех-Софт Атлас", а в 27 июля 2022-го новым владельцем стал Андрей Моргун.

Андрей Моргун стал владельцем bill_line вместо Артема Ляшанова

Кстати, ООО "Тех-Софт Атлас" принадлежат 90,01% в ООО "Финансовая компания "Финпрогресс" (сфера деятельности – оказание информационных услуг, уставной фонд – 3,2 млн грн), оставшимися 9,99% владеет Даниил Олегович Ляшанов, родной брат Артема. Впрочем, "Финпрогресс" в настоящий момент находится в состоянии банкротства.

Но вернемся к уголовному производству № 42021100000000283 и ООО "Спектр Альфа", следствие по которому продолжается. Так, в июле 2023 года Печерский районный суд Киева принял решение арестовать счета такой себе ООО "Хантер 2023" (сфера деятельности – посредничество в размещении рекламы в СМИ, уставной фонд – 7 млн грн.).

По версии следователей столичной прокуратуры, финмониторингом Национального банка Украины установлено, что с участием данного ООО осуществлялись платежные операции на ВЭБ-ресурсах https://parimatch.com/ra и https://parimatch.net. Иными словами, "Хантер 2023" помогало осуществлять незаконную игорную деятельность онлайн-казино Parimatch уже после запрета его деятельности в Украине.

Возникает вопрос – причем тут ООО "Тех-Софт Атлас" и Артем Ляшанов? Но можно выделить ряд совпадений:

- до 28 июня 2023 года ООО "Хантер 2023" называлось ООО "Финансовая компания "Хантер" и сменило название одновременно с появлением интереса к его работе со стороны правоохранителей, то же самое в 2021-м сделало ООО "Тех-Софт Атлас";

- 12 октября 2023-го в ООО "Хантер 2023" сменился собственник, вместо некоей Юлии Деминой им стал Юрий Кузьменко, ровно то же самое случилось и с ООО "Тех-Софт Атлас", когда 27 июля 2022-го владельцем компании вместо Артема Ляшанова стал Андрей Моргун;

- наконец, после интереса правоохранителей к деятельности ООО "Хантер 2023" его доходы резко упали – с 642 млн грн. в 2021-м до 150 млн. грн. в 2023-м. ООО "Тех-Софт Атлас" в 2020-м году зарабатывал 2,2 млн грн., а 2021-й закончил с доходом в 1,3 млн грн., что совпало с претензиями правоохранителей.

Вместо Юлии Деминой владельцем ООО "Хантер 2023" стал Юрий Кузьменко

Подобные совпадения показались странными одной общественной организации, которая через Личаковский районный суд Львовской области пыталось добиться расследования уклонения от уплаты налогов ООО "Тех-Софт Атлас", выводом средств и их отмыванием в интересах онлайн-казино Parimatch. Правда успеха это обращение не имело.

Надо сказать, что ООО "Тех-Софт Атлас" всячески отрицает свою причастность к каким-либо финансовым махинациям и отстаивает свою деловую репутацию в суде. Правда делает это пока безуспешно, так 26 июня 2025 года Северный апелляционный суд отказал в рассмотрении апелляции на решение суда первой инстанции. Иск был направлен на защиту деловой репутации в связи с публикацией в одном из СМИ информации, что ООО фигурирует в деле об отмывании денег.

Тем временем из-за теневых схем с платежами онлайн-казино государство теряет ежегодно 10-15 миллиардов гривен. Понятно, что подобные схемы не могут существовать без помощи со стороны финансовых компаний и платежных систем.