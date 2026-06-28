Почему украинцы играют в азартные игры: обнаружили две главные группы риска

Миницифра обнародовала результаты первого этапа масштабного исследования влияния азартных игр на общество. Как заявили в министерстве, его цель состоит в том, чтобы получить объективную картину того, насколько распространены азартные игры среди украинцев, какие риски они создают и какие решения граждане ожидают от государства.

Результаты исследования влияния азартных игр на общество

Первый этап охватил общенациональный опрос по отношению населения к азартным играм, личному опыту участия и оценке государственной политики в этой сфере.

Результаты показали, что 84% украинцев не считают себя азартными людьми, а каждый третий респондент не знает никого, кто регулярно играет в азартные игры. В то же время, 75% опрошенных назвали азартные игры серьезным общественным вызовом.

Несмотря на высокий уровень беспокойства, реальная вовлеченность населения остается относительно небольшой. За последние 12 месяцев в азартные игры играли 5% респондентов, а в течение последнего месяца — 2%.

Главной мотивацией для игры остается желание выиграть деньги – так ответили 70% участников исследования. Еще 41% назвали основной причиной азарт и эмоции. В свою очередь реклама, желание развлечься или влияние друзей получили около 17% упоминаний.

Исследование также свидетельствует, что большинство людей, которые когда-то играли, уже отказались от этого. Так, 83% респондентов сообщили, что больше не участвуют в азартных играх. Чаще всего они объясняли это потерей интереса – 65%, финансовыми затратами – 23% или опасением развития игровой зависимости – 10%.

Отдельное внимание было уделено негативным последствиям азартных игр. 83% опрошенных заявили, что лично не сталкивались с ними, а 93% отметили, что в течение года ни разу не ссужали деньги знакомым для игры. В то же время, украинцы ожидают более активной роли государства. Около половины респондентов назвали одним из главных приоритетов ограничения рекламы азартных игр, хотя лишь 4% признали, что реклама влияет на их решение играть. В общей сложности 74% поддерживают усиление мер борьбы с игровой зависимостью, а 67% выступают за более жесткое государственное регулирование отрасли.

Исследование также выявило группы повышенного риска. Если среди внутренне перемещенных лиц уровень привлечения к азартным играм не превышает среднеукраинский показатель, то среди молодежи и военнослужащих риски более выражены. Как отметили в государственном агентстве PlayCity, именно эти результаты планируется использовать для усовершенствования государственной политики ответственной игры, развития цифрового мониторинга и создания новых механизмов защиты граждан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что PlayCity аннулировало лицензию Cosmolot и выписали большой штраф.