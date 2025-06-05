Сингапур и азартные игры: путь от колониальных запретов к миллиардной индустрии

Сингапур прошел долгий путь эволюции азартных игр, которые в колониальные времена начинались с петушиных боев, а сейчас ассоциируются с элитными развлечениями в современных комплексах Marina Bay Sands и Resorts World Sentosa. Благодаря этим изменениям, Сингапур смог стать уникальным примером государственного контроля над соблазнами азарта и дополнительным доходом для экономики страны.

История азартных игр в Сингапуре. Фото из открытых источников

История азартных игр в Сингапуре началась еще в начале 19 века, когда остров стал британским торговым форпостом. С притоком китайских мигрантов здесь возросла популярность игровых заведений, где рабочие тратили зарплату на игры и опиум. В 1820-х основатель современного Сингапура сэр Стемфорд Раффлз пытался бороться с этой волной и запретил традиционные петушиные бои и нелегальные игровые заведения. Однако игральная культура уже укоренилась на острове.

В 1923 году колониальное британское правительство предприняло попытку легализовать азартные игры, однако из-за роста преступности и увеличения зависимости от гемблинга эксперимент быстро свернули. В течение всего 20 века единственными легальными формами азарта в Сингапуре оставались государственные лотереи Singapore Pools и конная гонка под эгидой Singapore Turf Club.

Изменения в политике Сингапура произошли в 2005 году, когда правительство под руководством премьер-министра Ли Сянь Луна объявило о создании двух комплексов казино. Как объяснял Лун, это была попытка стимулировать туристический сектор, испытывавший конкуренцию со стороны Гонконга, Таиланда и Малайзии. До создания интегрированных курортов местные жители преимущественно играли в азартные игры на круизных лайнерах, плававших в международных водах, находящихся непосредственно вне контроля Сингапура.





Игровой комплекс Marina Bay Sands в Сингапуре

Решение Луна привело к появлению двух крупных комплексов, которые назвали Marina Bay Sands и Resorts World Sentosa. Они совмещают казино, гостиницы, театры, торговые центры и конференц-залы. В них было инвестировано более 7 млрд долларов, что создало 35 тыс. рабочих мест.

Помня предыдущий опыт зависимости местных, Сингапур ввел строгие ограничения для предотвращения лудомании. Местные жители обязаны платить высокий входной взнос, чтобы попасть в игровой комплекс – 116 долларов за одноразовое посещение или 2300 долларов за абонентский билет на год. Кроме того, казино не вправе предоставлять кредиты местным.

В настоящее время игровой сектор в Сингапуре процветает. В 2021 году рынок казино достиг 1,8 млрд долларов, а к 2024 году вырос до 4,4 млрд долларов.

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