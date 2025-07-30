Почему мозг обманывает игроков: 5 когнитивных искажений в азартных играх

По данным ВОЗ, около 5,5% женщин и 11,9% мужчин в мире испытывают определенный уровень вреда от азартных игр. В значительной степени это связано с психологией и игровой зависимостью, которая частично создается через когнитивные искажения. Эти бессознательные ошибки мышления влияют на восприятие реальности и толкают игроков к повторным ставкам, когда логично было бы остановиться.

Когнитивные искажения в азартных играх

Иллюзия контроля

Иллюзия контроля — это убеждение игрока, имеющего ложное представление, что личные действия могут изменить результат случайных событий. Примерами такого когнитивного искажения могут быть игроки, играющие в игральные кости и бросающие кубики "правильной рукой" или "правильным способом". Другим примером может стать вера игрока, что при особом нажатии на кнопку на игровом автомате результат будет другим.

Исследования показывают, что такие убеждения особенно сильны в играх, где игрок имеет хотя бы минимальный уровень взаимодействия, в частности, в крепсе, игровых автоматах или онлайн-казино. Хотя результат остается совершенно случайным, игроки начинают верить, что "управляют" игрой. Кроме того, чем сильнее эта вера, тем дольше длится игра, а соответственно, больше денег и времени тратится на азартные игры.

Эффект почти выигрыша (Near-miss)

Один из самых заметных психологических триггеров в азартных играх называется эффектом почти выигрыша. Это ситуация, когда игрок не выигрывает, но очень близок к этому. Например, два выигрышных символа на автомате совпадают, а третий почти докрутился, тогда игрок может это трактовать как почти выигрыш.

Такой эффект активирует в мозге такие же дофаминовые центры, что и настоящий выигрыш. Игрок испытывает волнение, прилив энергии и ошибочно воспринимает ситуацию как признак приближающейся удачи. Это психологическое подкрепление может заманить игроков в ловушку длительных игровых сессий, поскольку они гонятся за неуловимым выигрышем. Кроме того, игровые автоматы часто умышленно программируются так, чтобы генерировать почти выигрыши, стимулируя игрока возвращаться к игре снова и снова.

Магическое мышление

Многие игроки имеют свое особое поведение. Кто-то носит "счастливую" рубашку, другие держат в кармане "талисман" или имеют особый ритуал перед игрой. Это пример магического мышления, то есть вера, что действия или предметы, не связанные с игрой, могут влиять на ее результат.

Это создает иллюзорное чувство контроля и уменьшает тревогу, даже если ничего объективно не меняется. Проблема в том, что после выигрыша игрок приписывает его ритуалу и укрепляет веру в свое волшебное мышление. Проигрыш списывается на "недостаточную концентрацию" или другие внешние факторы. Такая вера может надолго вовлечь человека в игровую зависимость, поскольку ощущение контроля, которое оно обеспечивает на самом деле является иллюзией.

Ошибка игрока

Одно из самых опасных мнений в мире азарта – это идея, что "серия выигрышей" или "серия проигрышей" обязательно закончится. Это ошибка игрока – ошибочное убеждение, что случайные события зависят друг от друга.

В рулетке игроки часто думают, что после того, как несколько раз подряд выпало черное, обязательно последующим выпадет красное. На самом деле шансы остаются прежними при каждом вращении. Однако ошибка игрока побуждает людей продолжать делать ставки, ошибочно полагая, что выигрыш "скоро" настанет. Такой эффект приводит к более продолжительной игре и развитию игровой зависимости.

Выборочная память

Выборочная память – это еще одно когнитивное искажение, усиливающее игровую зависимость. Человеческий мозг обладает такой особенностью, что лучше помнит положительное, поэтому в азартных играх эта тенденция наблюдается тогда, когда игроки вспоминают свои выигрыши, но забывают о проигрышах.

Это искажение поддерживает игровой цикл и способствует ощущению оптимизма и увлечению азартными играми. Игрок может ярко вспомнить несколько заметных выигрышей, в то время как многочисленные проигрыши стираются из памяти. Со временем это предубеждения создает неточное самовосприятие собственного успеха в азартных играх. Игрок может быть уверен, что он в целом в плюсе, хотя объективно он находится в минусе.

Как предубеждения формируют зависимость от азартных игр

Все упомянутые когнитивные иллюзии работают вместе, создавая обманчивую картину реальности. Они изменяют восприятие риска, удачи, контроля и времени, подталкивая человека к более активному участию в азартных играх.

Со временем это может привести к развитию игровой зависимости, финансовым проблемам, социальной изоляции и нарушениям психического здоровья, в частности, депрессии и тревожности. Как показало шведское исследование, люди с игровой зависимостью в 15 раз чаще умирают от самоубийства, чем население в целом. Кроме того, большинство игроков даже не осознают, что стали жертвами собственного мышления.

Именно поэтому понимание когнитивных предубеждений станет первым шагом к профилактике игровой зависимости. Повышение осведомленности игроков и разработчиков игр может помочь уменьшить ущерб и поддержать тех, кто уже столкнулся с проблемой.

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