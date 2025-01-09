Почему лотереи не являются азартной игрой в Украине: как решить проблему с их незаконной рекламой

Реклама азартных игр официально запрещена, но в Украине все же нелегальные лотереи рекламируются. И это большая проблема, ведь реклама лотерей, действующих без официальных лицензий, создает существенные препятствия для развития легального игорного бизнеса и значительно вредит государственному бюджету. Несмотря на многочисленные усилия, государство все же не может решить проблему незаконной рекламы лотерей. Основной причиной этого является слабый контроль и недостаточная эффективность мер, направленных на борьбу с нелегальной деятельностью. Рынок азартных игр до сих пор находится в состоянии правовой неопределенности, что позволяет недобросовестным операторам обходить установленные нормы. О других причинах того, почему до сих пор работает реклама нелегальных лотерей, порталу "Комментарии" рассказали эксперты.

Незаконная реклама лотерей

Решение проблемы с незаконной рекламой лотерей лежит на поверхности

Как сообщил порталу "Комментарии" издатель журнала "Азарт" Игорь Романюк, в Украине реклама азартных игр и лотерей запрещена. По его словам, исключения составляют, в частности, тематические издания.

"Реально такие издания прекратили свою деятельность в начале полномасштабной агрессии по причинам недофинансирования. Причина в том, что печатная продукция – дорогая, имеет высокую стоимость "одного обращения", не носит массовый характер. Но именно эти факторы и позволяют тематическим СМИ работать с целевой аудиторией с минимальными социальными рисками.

Главное: даже регулятор не понимал (да и продолжает не понимать), что разрешено законодательством. В результате лицензиаты и лотерейщики при поддержке коррумпированных операторов наружной рекламы, введенных в заблуждение, неопытными в этой области юристами, маркетологами и при попустительстве профильных ГО, опять же юристами и политологами, осваивали немалые рекламные бюджеты незаконным способом. Засилье наружной рекламы и телетрансляций в запрещенное время под видом спонсирования вызвали бурное возмущение украинского общества и привели к принятию Закона №9256д и реформированию (закрытию) КРАИЛ", — рассказывает Игорь Романюк.

Кроме того, по его словам, можно рекламироваться с 23 часов вечера до 6 часов утра в линейных аудиовизуальных и аудиальных медиа. Это же в отношении сайтов деловых, политических, спортивных и эротических изданий и ТГ-каналов, обильно начавших появляться как носители запрещенной рекламы.

Рекламироваться можно при спонсировании спорта, но без использования императивов и торговых марок игорного бизнеса, говорит Игорь Романюк.

"Тоже именно в отношении спортивных изданий. С одной стороны – разрешено, а с другой – читательская аудитория таких СМИ от 6 лет запрещена", — отметил издатель журнала "Азарт".

По его мнению, решение проблемы с незаконной рекламой лотерей на самом деле лежит на поверхности.

"Первое, лицензиаты и лотерейщики должны выполнять нормы законодательства. Второе, нужно создание в новом регуляторе подразделения мониторинга рекламы игорного бизнеса", — подытожил Игорю Романюк.

Лотереи в Украине – не азартная игра, их отстаивают лоббисты в Верховной Раде

В свою очередь Николай Мельник, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан", руководитель Ukrainian Gambling & Betting Association отметил, что государство не видит серого гемблинга потому, что именно понимание серого гемблинга достаточно размыто.

"У нас есть легальный гемблинг и нелегальный, и исходя из того, что реклама для легального гемблинга запрещается, а с нелегальным наши правоохранители иногда не умеют, не знают не понимают как бороться, значит, все запреты как раз касаются игорного бизнеса. Если говорить о сером гемблинге, то здесь я бы отнес как раз лотереи. Почему? Потому что с одной стороны как раз лотереи в любой цивилизованной стране – это азартная игра, кроме Украины. В Украине — это отдельное регулирование. И так как лотереи обычно в Украине дублируют другие виды игры такие как онлайн-казино, такие как тотализатор, то фактически они и являются этим серым гемблингом", — говорит Николай Мельник.

По его словам, если поднять запреты, в том числе через решения СНБОУ, запрещается только реклама легальных азартных игр, в то время как слова "лотерея" там не появляется.

"Поэтому и получается, что легальный гемблинг всегда находится под пристальным контролем государства, что, действительно, и должно быть, в то же время лотереи регулируются отдельным законодательством и это отстаивается лоббистами в Верховной Раде. Ну а черный гемблинг, то есть тот, который не покупает лицензии, но существует в большинстве своем либо в интернете, либо как подпольные игорные заведения, он продолжает себе спокойно функционировать тем или иным способом договариваясь с правоохранителями. Поэтому и получается, что все бремя административного принуждения ложится только на легальные азартные игры", — подытожил Николай Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как владельцы казино наполняют бюджет и борются с лудоманией.



