Маленький карибский остров Аруба превратил казино в золотую жилу

Тихая колония с несколькими сотнями посетителей за несколько десятилетий превратилась в центр азартных игр, который привлекает более 1,5 млн туристов ежегодно. Основой экономики Арубы стал туризм с уклоном на азартные игры, обеспечивающие жизнь 100 тысячам человек Карибского острова.

История азартных игр на Арубе. Фото из открытых источников

В начале прошлого века на Арубе был построен нефтеперерабатывающий завод, который являлся основным источником занятости и экономики острова. Однако после Второй мировой войны экономика Арубы переживала сложные времена. В 1950-х из-за автоматизации производства на заводе многие местные жители остались без работы.

В ответ на это правительство Нидерландов, которому принадлежит остров, сделало ставку на туризм. Уже в 1959 году открылась первая крупная гостиница Caribbean, а ее успех заложил основу для роста отрасли. Вместе с гостиницами стали появляться и казино, ставшие магнитом для богатых американских туристов. Первым на острове было казино Excelsior, долгое время считавшееся иконой игровой индустрии Арубы. Однако в 2021 году коронавирус ударил по игорному бизнесу и легендарное казино закрылось из-за банкротства. Его место заняло новое казино Xanadu.

Сегодня на острове работает 12 казино, из которых восемь сосредоточены в районе Палм-Бич. Все игры ведутся в долларах, а дизайн и формат игровых залов похожи на американские аналоги. Еще одной особенностью казино Арубы стали бесплатные алкогольные напитки для игроков.

Согласно данным за 2022 год, туризм и связанные с ним отрасли, включая азартные игры, принесли Арубе около 2,3 млрд долларов. Это более 63% ВВП острова. Таким образом, островная экономика в значительной степени зависит от туристов, и азартные игры стали одним из ключевых инструментов их привлечения.

Хотя казино на Арубе еще не конкурируют с глобальными гигантами типа Макао или Лас-Вегаса, они уже стали центром игорной жизни на Карибах.

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