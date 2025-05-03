История Монте-Карло: как маленькое княжество на грани банкротства стало мировой столицей азарта

Когда речь идет об азартных играх, роскоши и изысканности первым, что приходит в голову – это Монте-Карло. Однако путь к этому статусу был долгим, полным финансовых затруднений, стратегических решений и решимости королевской семьи, которая уже несколько столетий правят Монако и отменила налоги для своего населения.

Казино Монте-Карло. Фото из открытых источников

В середине 19 века Монако оказался на грани денежного коллапса. Две территории под названием Ментон и Рокбрюн отделились от княжества в 1848 году, что лишило его налоговых поступлений. Жена принца Монако Флорестана Каролина предложила создать казино, чтобы привлечь туристов и инвесторов. Она вдохновилась примером одного из ведущих игровых курортов Европы того времени, немецкого города Бад-Гомбурга.

После гибели Флорестана инициативу подхватил его сын Карл III. В 1858 году началось строительство казино, но настоящий прорыв произошел в 1863 году. Принцесса Каролина убедила, чтобы проект возглавил Франсуа Блан, ранее руководивший казино в Бад-Гомбурге. Франсуа Блан расширил комплекс, а также построил дороги и железнодорожные линии, чтобы облегчить доступ в Монако. Кроме того, в честь правящего принца Карла он предложил название Монте-Карло для этой местности.

В 1878 году комплекс был завершен и быстро стал архитектурной жемчужиной Европы, в которую направлялись самые богатые и самые известные люди со всего мира. В казино впоследствии добавили оперный театр и новые игровые залы, что превратило его в настоящий центр азартных игр.

Одной из уникальных черт Монте-Карло является то, что гражданам Монако запрещено играть в азартные игры в своем же казино. Такой указ был введен принцессой Каролиной, которая считала азартные игры безнравственными для местного населения.

Несмотря на так называемую "безнравственность", Монако сохраняет контрольный пакет акций казино, а налоговые доходы от деятельности азартных игр позволили полностью отменить налоги для граждан еще в 1869 году. Таким образом, Монте-Карло превратило Монако в налоговый рай, где доход в страну поступает от игорного бизнеса и туризма.

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