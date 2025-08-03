Gacha-игры: как "бесплатные" приложения становятся новой угрозой для молодежи

Gacha игры особенно популярны среди молодежи во всем мире и скрывают в себе механизмы, напоминающие азартные игры, которые могут вызвать игровую зависимость. Gacha игры выглядят как обычные видеоигры, в которые можно играть в метро, на перерыве или перед сном. Они яркие, динамичные и бесплатные, но только на первый взгляд.

Genshin impact – одна из самых популярных gacha‑игр

Что такое gacha-игры

Gacha – это игровой механизм, в котором пользователи тратят внутриигровую валюту, чтобы получить случайный предмет или персонажа. Слово произошло от японского gachapon, что означало автоматы, которые за монеты случайным образом выдают определенное количество призов. В видеоиграх чаще всего внутриигровая валюта доступна бесплатно, но в ограниченных количествах. Так что если игрок хочет получить больше "шансов", ему придется заплатить.

Эти игры работают по модели freemium, где базовые функции доступны бесплатно, но для прогресса или участия во временных событиях необходимо докупать ресурсы.

Почти все японские игры с самыми высокими прибылями используют систему gacha. В последние годы игровой механизм вышел за пределы Японии, и им пользуются крупные компании, чтобы увеличить свои доходы.

Общий доход, полученный от популярных гача-игр в 2024 году

Гача-игры и риск развития игровой зависимости у молодежи

По мнению психологов, одной из проблем гача-игр является их азартная геймификация. Элемент случайности, подкрепленный яркими эффектами и ощущением награды, действует на мозг так же, как и игра в слот-машины. С юридической точки зрения гача-игры не являются азартными играми, однако с психологической – вполне возможно. Механизм случайного выигрыша, ограниченность времени, навязчивая анимация, а также возможность тратить реальные средства – это типичные элементы азартных игр.

Как показывают исследования Аарона Драммонда из Университета Тасмании, gacha-игры имеют "существенные структурные и психологические подобия" гемблингу. И несмотря на это, большинство из них остаются доступными для несовершеннолетних.

Согласно исследованию, опубликованному в Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), более 10% игроков в gacha – это подростки до 18 лет. Большинство из них тратят средства без полного понимания рисков, а часто и без ведома родителей. По данным Gaming Health Alliance, 22% молодых игроков потратили в среднем 126 долларов на игровую валюту, а 15% признают, что брали деньги у родителей без разрешения.

Исследование ученых из Рутгерского университета и Техасского технического университета в 2019 году показало, что игроки, покупающие gacha-элементы, имеют более высокий риск возникновения игровой зависимости. Они чаще и дольше находились за игрой, в том числе с сеансами более 7 часов.

Ученые считают, что длительное время в гача-игре создает дополнительные риски к привлечению к азартным играм. Кроме того, эти же игроки оказались более склонны к компульсивным расходам, а также чаще демонстрировали признаки интернет-зависимости.

Проблемы гача-игр для молодежи:

- Формируется зависимость: детский мозг особенно чувствителен к дофаминовым вознаграждениям. Gacha-игры подпитывают циклы ожидания – награды, вызывая зависимость.

детский мозг особенно чувствителен к дофаминовым вознаграждениям. Gacha-игры подпитывают циклы ожидания – награды, вызывая зависимость. - Нет четкого контроля: большинство платформ не требует подтверждения возраста или не имеют жестких ограничений на транзакции.

большинство платформ не требует подтверждения возраста или не имеют жестких ограничений на транзакции. - Социальное давление: во многих gacha-играх игроки соперничают друг с другом, а значит, чтобы не "выпасть" из коллектива, вынуждены тратить больше.

во многих gacha-играх игроки соперничают друг с другом, а значит, чтобы не "выпасть" из коллектива, вынуждены тратить больше. - Финансовые последствия: многие игроки прибегают к займам, кражам или мошенничеству. Согласно данным Министерства юстиции США, треть зависимых игроков призналась в кражах для погашения долгов.

Как играть без риска в gacha игры

Существует несколько способов, как можно наслаждаться игрой в гача-игры, не став жертвой игровой зависимости, в частности следует установить четкий бюджет и не превышать его, выключайте внутриигровые покупки или ставьте пароль и контролируйте время, проведенное в игре.

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