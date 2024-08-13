Реформирование КРАИЛ: как новые законы перетасуют карты азартных игр

В мире азартных игр в Украине грядут важные изменения. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) анонсирует существенное реформирование, предусматривающее новую структуру, расширенные функции и новые подходы к государственному регулированию. Как эти изменения повлияют на развитие рынка азартных игр и какие последствия могут иметь для участников рынка читайте в материале.

Рынок азартных игр в Украине: новые функции и полномочия КРАИЛ

Новые законопроекты, уже на рассмотрении правительства, могут существенно изменить правила игры. В частности, они предполагают расширение полномочий Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Законопроекты предлагают новые методы контроля, в частности контрольные закупки для выявления нелегальных игр и аннулирования лицензий нарушающих правила. Также предложено улучшение реестров, которые ведет КРАИЛ путем их объединения и переноса в онлайн. Это должно сделать реестры более доступными и сэкономить государственные средства.

Одна из целей реформ — сделать игровой рынок более прозрачным и безопасным. Вводится борьба с игровой зависимостью, а также усовершенствуется контроль за азартными играми. Все это поможет снизить негативное влияние этой индустрии на общество.

Читайте на портале "Комментарии" - Украинская гемблинг-индустрия стала не только полем для азартных игр, но и значимым источником государственных доходов, демонстрируя впечатляющий рост налоговых поступлений. По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), первое полугодие 2024 стало рекордным по объемам налоговых взносов от гемблинга.

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