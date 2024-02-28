Как решить вопрос лотерей: нужно ли подходить к ним, как к азартным играм



















Все идет к тому, что лотереи в Украине могут получить такие полномочия, которые были до 2020 года – до момента легализации гемблинга в Украине. То есть, под лицензию лотереи могут быть легализованы все работающие сейчас нелегалы. Как этот вопрос будет решен? В этом вопросе издание "Комментарии" разбиралось, проанализировав в ходе интервью мнения экспертов.

Лотереи. Фото: из открытых источников

Председатель КРАИЛ Иван Рудой считает, что к лотереям нужно подходить таким же образом, как и к игорному бизнесу. То есть, не нужно создавать какие-либо конкурсы, условия и так далее. Требования должны быть подобными требованиям игровых операторов.

"Подаешь документы, покупаешь лицензию, ведешь свою деятельность. И цена должна быть соответствующей. И лотереи должны заниматься только лотереями", – отметил Иван Рудой.

По его мнению, надо вносить изменения в законодательство.

"Нынешнее законодательство не позволяет развить этот сектор, однако, позволяет сделать жизнь нескольких человек "чуть лучше". Пока может быть только три оператора. Почему только 3? Почему они должны быть с опытом проведения государственных лотерей не менее 10 лет? И как нам говорить о привлечении новых иностранных инвестиций? Где в мире, кроме 3-х или 4-х стран есть государственные лотереи? То есть уже априори никакой инвестор сюда никак не зайдет. Ну и таких вот преград очень много", – подытожил Иван Рудой.

В свою очередь координатор наземного сегмента рынка азартных игр "Всеукраинского Совета Гемблинга" Сергей Иваненко заявил, что главная проблематика в стране в этих лотереях находится в той плоскости, что лотерея – это не азартная игра. И все ограничения, действующие для азартных игр, для операторов азартных игр – они не действуют для лотереи.

"Если не ошибаюсь, первый проект лотереи, похожий на казино, был запущен в 2013 году. Каждое нажатие на кнопку открывало новый билет – это была моментальная лотерея. А сейчас под лотереей лотерейные операторы принимают ставки на спорт. Ну, расписывают коэффициенты. Почему? Потому что у них подача правил проведения лотереи декларативна и у комиссии нет полномочий их ограничивать или контролировать. Операторы подали правила и начинают работать через 10 дней. И это главный вопрос, почему КРАИЛ не наделен этими полномочиями, чтобы управлять этим процессом. Когда-то у нас была дискуссия с одним заказом в Минфине при введении 10% налога на оборот. Мы говорили ему: "Остановитесь. Вы понимаете, что не будет никаких поступлений. Все можно скрыть, потому что весь оборот будет скрыт в этом билете". Он не поверил, налог на оборот имплементировали и все кончилось. Поступлений в бюджет не стало", – высказался эксперт.

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