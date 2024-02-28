Реклама азартных игр в Украине: в чем проблема

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Slava Kot
Эксперты в сфере азартных игр и глава КРАИЛ Иван Рудый указали на проблемы рекламы азартных игр в Украине. Несмотря на то, что Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей предоставлены дополнительные полномочия, однако они оказались недостаточными для контроля рекламы азартных игр.
Проблемы рекламы азартных игр в Украине. Фото из открытых источников
Во время интервью для портала "Комментарии" глава КРАИЛ Иван Рудый пояснил, что существует сложная ситуация с рекламой азартных игр в Telegram-каналах, которые находятся "вне правового поля".
Издатель журнала о гемблинге "Азарт" Игорь Романюк добавляет, что в отношении рекламы азартных игр очень много нарушений из-за длительного процесса легализации их в Украине.
Координатор UGC по развитию наземных игорных заведений Сергей Иваненко заявил, что, несмотря на существующие проблемы с рекламой азартных игр, большинство из фасадной рекламы является легальной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что владеющий онлайн-казино SlotsCity.
Также "Комментарии" писали об онлайн-казино Super Gra и что известно о владельцах.
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