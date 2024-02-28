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Реклама азартных игр в Украине: в чем проблема

Существуют ли проблемы с рекламой азартных игр в Украине и может ли КРАИЛ привлечь к ответственности за размещение рекламы гемблинга в Telegram-каналах.

сегодня, 12:27
Автор:
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Slava Kot
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Эксперты в сфере азартных игр и глава КРАИЛ Иван Рудый указали на проблемы рекламы азартных игр в Украине. Несмотря на то, что Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей предоставлены дополнительные полномочия, однако они оказались недостаточными для контроля рекламы азартных игр.

Реклама азартных игр в Украине: в чем проблема

Проблемы рекламы азартных игр в Украине. Фото из открытых источников

Во время интервью для портала "Комментарии" глава КРАИЛ Иван Рудый пояснил, что существует сложная ситуация с рекламой азартных игр в Telegram-каналах, которые находятся "вне правового поля".

"Мы, например, видим реально проблему — Telegram-каналы с миллионами подписчиков, где идет прямо ссылка, по которой ты переходишь и сразу можешь играть, так такие случаи мы умалчиваем. Потому что не имеем возможности привлечь к ответственности владельцев телеграмм-каналов. Сейчас они вне правового поля находятся", — сказал Иван Рудый.

Издатель журнала о гемблинге "Азарт" Игорь Романюк добавляет, что в отношении рекламы азартных игр очень много нарушений из-за длительного процесса легализации их в Украине.

"Во-первых, потому что черный рынок до того, как состоялась легализация, 12 лет что хотел, то и творил. 12 лет Украина питала нарушителей рекламы. Сегодня КРАИЛу предоставлены дополнительные полномочия, но это недостаточные полномочия", — отмечает Игорь Романюк.

Координатор UGC по развитию наземных игорных заведений Сергей Иваненко заявил, что, несмотря на существующие проблемы с рекламой азартных игр, большинство из фасадной рекламы является легальной.

"Большинство рекламы фасадной, которую вы видите, это реклама спонсорства, это легальные вещи. Во-вторых, маркетинговые кампании, которые имеют эти плоскости, получают из этого деньги, люди получают зарплату, они платят налоги. Игорный бизнес — это процентов 80 всего объема наружной рекламы", — сказал Сергей Иваненко.

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Источник: https://comments.ua/ua/interview/rinok-azartnih-igor-problemi-yaki-isnuyut-ta-perspektivi-rozvitku-gemblingu-v-ukraini-726082.html
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