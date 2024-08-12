Большие игроки гемблинга: как азартные игры пополняют госбюджет

Украинская гемблинг-индустрия стала не только полем для азартных игр, но и значимым источником государственных доходов, демонстрируя поразительный рост налоговых поступлений. По данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), первое полугодие 2024 стало рекордным по объемам налоговых взносов от гемблинга.

Налоговый рекорд от азартных игр: кто внес больше всего. Фото из открытых источников

Интересно, что налог на доходы от азартных игр, в 2021 году составлявший ноль, вырос до значимых цифр в последующие годы. В 2023 году эта цифра составила 4,335 миллиарда гривен, а уже по состоянию на апрель 2024 достигла 2,897 миллиарда гривен.

Общие налоговые платежи выросли с 62 миллионов гривен в 2021 году до 618,9 миллиона в 2022 году и до астрономических 10,3 миллиарда гривен в 2023 году.









Важно отметить, что КРАИЛ активно способствует налаживанию взаимовыгодного сотрудничества между государством и операторами гемблинг-индустрии. Комиссия ежеквартально ведет учет налоговых обязательств, сотрудничая с Государственной налоговой службой для обеспечения прозрачности и своевременности налоговых вычетов.

Отметим также, что в компании подчеркнули, что Комиссия не раскрывает названия компаний, которые вносят эти взносы. Это решение поддерживает конфиденциальность и помогает избежать конкуренции между компаниями.

“КРАИЛ ежеквартально направляет запрос для получения информации о начисленных и уплаченных налоговых платежах по субъектам, получившим лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведение азартных игр. КРАИЛ предоставляет обобщенную информацию об уплаченных, по состоянию на 01.04.2024, налоговых платежей по указанным субъектам хозяйствования, предоставляемым Государственной налоговой службой Украины”, — говорится в сообщении КРАИЛ.

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