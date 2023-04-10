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Parimatch заподозрили в уклонении от уплаты налогов в Индии

Налоговые службы Индии считают, что страна потеряла миллиарды долларов налогов из-за деятельности компании Parimatch.

сегодня, 17:29
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Автор:

Slava Kot

Налоговые службы Индии принимают меры против компании Parimatch, зарегистрированной на Кипре, однако имеет офис в Мумбаи. Уже известно о задержании одного человека. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание India Today.

Parimatch заподозрили в уклонении от уплаты налогов в Индии

Parimatch подозревают в уклонении от уплаты налогов. Фото из открытых источников

На территории Индии запрещены онлайн - ставки и азартные игры, однако иностранные компании используют разные механизмы, чтобы присутствовать на территории азиатской страны. Как отмечает издание India Today, компания Parimatch была несколько последних дней под проверкой налоговых служб Индии. В отчетах проверки указано, что Parimatch не зарегистрирован в Индии и таким образом большие суммы индийских денег попадали за пределы страны. Налоговая указывает, что якобы Индия потеряла миллиарды долларов налогов из-за деятельности компании Parimatch.


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В ходе расследования Генерального управления налоговой выяснилось, что некоторые индийские лидеры и знаменитости Болливуда также имели счета в компании. Пока подробных подробностей не сообщают, однако следствие продолжается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекерская компания ответила, смогут ли ее клиенты из Украины получить доступ к заблокированным средствам на счетах "Париматч". По словам директора холдинга Максима Ляшко, на счетах компании заблокировано около 250 млн гривен и игроки их не могут вывести.

Также "Комментарии" писали, что СНБО наложил санкции на Parimatch на 50 лет. В компании заявляют, что СБУ якобы блокировали работу платежных систем, создавали основания для возбуждения уголовных дел по статьям "государственная измена" и "осуществление коллаборационной деятельности", а также "фальсифицировали данные по компании" и пытались внести компанию холдинга в списки санкций.



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Источник: https://www.indiatoday.in/india/story/crackdown-on-cyprus-based-firm-for-online-betting-evading-gst-payment-2357866-2023-04-10
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