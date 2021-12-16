Появится ли в Украине цивилизованный рынок азартных игр: что говорят эксперты о законопроекте

Законопроект о налогообложении азартного бизнеса рассмотрят в Раде, фото из открытых источников
В четверг, 16 декабря, Верховная Рада может рассмотреть
многострадальный законопроект 2713-д о налогообложении доходов от деятельности по
организации и проведению азартных игр и лотерей во втором чтении. Эксперты проанализировали для издания
"Комментарии" то, что происходит вокруг этого закона и рынка азартных игр в
Украине.
Уплата налогов все равно не
будет контролироваться в режиме реального времени
Глава ОО "Поддержка легализации игорного
бизнеса в Украине", эксперт игорного бизнеса Елена Мочалова призналась,
что имеет большие сомнения касательно того, что Рада примет 2713-д.
"У них, как всегда, есть более важные вопросы.
А это говорит о безответственности власти по отношению к бизнесу и доходам в
государственный бюджет в целом", – уверена эксперт.
По словам Елены Мочаловой, принятие
предлагаемых норм налогообложения игорного бизнеса очень положительно влияло бы
на покупку лицензий для азартного бизнеса в Украине по отношению к иностранным
инвесторам.
"Но система государственного онлайн
мониторинга не появится через минуту. А это значит, что налоги все равно не
будут контролироваться в режиме реального времени", – подчеркивает Елена
Мочалова.
Она также отмечает, что нужно принять во
внимание следующий факт: после того, как налогообложение примут, лицензии,
которые уже приобрели операторы в тройной стоимости, будут расформированы на
три года вперед. А это значит – недополучение средств в запланированный бюджет
от уже действующих сегментов.
Для легальной работы азартного бизнеса нужна функциональная система мониторинга
Глава Директората Ассоциации франчайзинга
Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос
отмечает:
"56 страниц сравнительной таблицы с
большинством отклоненных поправок не дают ответа на то, действительно ли
азартные игры можно будет держать в правовом поле – как с точки зрения
функционирования, администрирования и налогообложения. Комитет вообще не видит
необходимости различать функционирование этого рынка до и после ввода в
эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга. Он отклоняет до
десятка поправок, связанных с повышенной платой до начала эксплуатации такой
системы, дополнительных административных действий. А фактически – эта система
должна стать отправной точкой к функционированию вообще цивилизованного рынка в
таком нецивилизованном деле как азартные игры".
Без функционирования системы мониторинга вся
система преобразуется в покупку входного билета, а дальше сами разбирайтесь,
уверен Андрей Кривонос.
"Как для организаторов сегодня – это хорошее
дело. Систему будут готовить минимум два года, а дальше может так случиться,
что отсрочат еще, – предполагает эксперт. – Соответствующая Комиссия по
регулированию азартных игр и лотерей добавила свои прихоти, как правило, в
форме отклонения правок, которые желают видеть депутаты, чтобы Комиссия, уже
попадавшая в скандалы, не продолжала подгребать весь рынок под себя. Уже существует
десяток регистров, сотни нормативных актов Комиссии, но на ее сайте невозможно
найти информацию о том, куда подавать сведения о незаконной деятельности в этой
сфере".
Андрей Кривонос с сожалением резюмирует, что
сегодняшнее состояние рынка не дает поводов для оптимизма.
"Количество рекламы, Комиссия, которая
пытается все зарегулировать (а это – прямая дорога к коррупции),
неосведомленность потребителей, невозможность построить систему сдерживающих
(формальных и неформальных) факторов для игры тем, кому нельзя (на сегодняшний
день в Комиссии есть 83 заявления об ограничении или самоограничении, а что
говорить о моральной стороне вопроса о туристах из стран, где это запрещено их
религией и законом – у нас и так есть странный рост количества туристов из таких
стран)… Всё это для меня выразитель того, что самое время остановиться, –
говорит эксперт. – Возможно, отменить первоначальный закон вообще. И вернуться
на первую ступеньку построения этой ПИРАМИДЫ (зачеркнуто) – ОТРАСЛИ".
Как сообщал портал "Комментарии", игорному бизнесу собираются снизить налоги.
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