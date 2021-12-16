Появится ли в Украине цивилизованный рынок азартных игр: что говорят эксперты о законопроекте

Законопроект о налогообложении азартного бизнеса рассмотрят в Раде, фото из открытых источников

В четверг, 16 декабря, Верховная Рада может рассмотреть многострадальный законопроект 2713-д о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей во втором чтении. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" то, что происходит вокруг этого закона и рынка азартных игр в Украине.

Уплата налогов все равно не будет контролироваться в режиме реального времени

Глава ОО "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине", эксперт игорного бизнеса Елена Мочалова призналась, что имеет большие сомнения касательно того, что Рада примет 2713-д.

"У них, как всегда, есть более важные вопросы. А это говорит о безответственности власти по отношению к бизнесу и доходам в государственный бюджет в целом", – уверена эксперт.

По словам Елены Мочаловой, принятие предлагаемых норм налогообложения игорного бизнеса очень положительно влияло бы на покупку лицензий для азартного бизнеса в Украине по отношению к иностранным инвесторам.

"Но система государственного онлайн мониторинга не появится через минуту. А это значит, что налоги все равно не будут контролироваться в режиме реального времени", – подчеркивает Елена Мочалова.

Она также отмечает, что нужно принять во внимание следующий факт: после того, как налогообложение примут, лицензии, которые уже приобрели операторы в тройной стоимости, будут расформированы на три года вперед. А это значит – недополучение средств в запланированный бюджет от уже действующих сегментов.

Для легальной работы азартного бизнеса нужна функциональная система мониторинга

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос отмечает:

"56 страниц сравнительной таблицы с большинством отклоненных поправок не дают ответа на то, действительно ли азартные игры можно будет держать в правовом поле – как с точки зрения функционирования, администрирования и налогообложения. Комитет вообще не видит необходимости различать функционирование этого рынка до и после ввода в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга. Он отклоняет до десятка поправок, связанных с повышенной платой до начала эксплуатации такой системы, дополнительных административных действий. А фактически – эта система должна стать отправной точкой к функционированию вообще цивилизованного рынка в таком нецивилизованном деле как азартные игры".

Без функционирования системы мониторинга вся система преобразуется в покупку входного билета, а дальше сами разбирайтесь, уверен Андрей Кривонос.

"Как для организаторов сегодня – это хорошее дело. Систему будут готовить минимум два года, а дальше может так случиться, что отсрочат еще, – предполагает эксперт. – Соответствующая Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей добавила свои прихоти, как правило, в форме отклонения правок, которые желают видеть депутаты, чтобы Комиссия, уже попадавшая в скандалы, не продолжала подгребать весь рынок под себя. Уже существует десяток регистров, сотни нормативных актов Комиссии, но на ее сайте невозможно найти информацию о том, куда подавать сведения о незаконной деятельности в этой сфере".

Андрей Кривонос с сожалением резюмирует, что сегодняшнее состояние рынка не дает поводов для оптимизма.

"Количество рекламы, Комиссия, которая пытается все зарегулировать (а это – прямая дорога к коррупции), неосведомленность потребителей, невозможность построить систему сдерживающих (формальных и неформальных) факторов для игры тем, кому нельзя (на сегодняшний день в Комиссии есть 83 заявления об ограничении или самоограничении, а что говорить о моральной стороне вопроса о туристах из стран, где это запрещено их религией и законом – у нас и так есть странный рост количества туристов из таких стран)… Всё это для меня выразитель того, что самое время остановиться, – говорит эксперт. – Возможно, отменить первоначальный закон вообще. И вернуться на первую ступеньку построения этой ПИРАМИДЫ (зачеркнуто) – ОТРАСЛИ".

Как сообщал портал "Комментарии", игорному бизнесу собираются снизить налоги.

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