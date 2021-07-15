Игорному бизнесу собираются снизить налоги: как это оценивают депутаты

Четверг, 15 июля, в парламенте выдался насыщенным. Одним из важных законопроектов, поддержанных в первом чтении, стал документ под номером 2713-д. Им предусматривается определение новой налоговой ставки для предпринимателей, занимающихся азартным бизнесом в стране. Как это решение оценивают нардепы, узнавала корреспондентка портала "Комментарии" Мария Рада.



Рада в первом чтении поддержала снижение налогов для игорного бизнеса. Коллаж: "Вести"

По мнению нардепа от "Слуги народа", главы финкомитета ВР Даниила Гетманцева, подобный документ необходим нашей стране.

"Вы знаете, сколько налогов сейчас платится представителями игорного бизнеса? Они практически все в тени, а, значит, бюджет практически ничего не получает от их работы. Мы же хотим установить среднюю ставку, которую смогут "потянуть" все организации, занимающиеся азартными играми", — говорит политик.

По его словам, только от выдачи лицензий на работу различных игральных заведений украинский госбюджет уже получил более 1 млрд гривен. Налоги смогут наполнить казну еще больше.

"Мы не планируем ничего экстраординарного. Хотим установить обычный налог на прибыль предприятия — это 18%, а также в дополнение к этому налог на доходы от игорного бизнеса — 10%, — поясняет Гетманцев. — Также будут обкладываться налогами и выигрыши от 48 тысяч гривен и выше, это стандартная ставка в 18%".

Подобные выплаты в бюджет придется вносить всем представителям азартного бизнеса: реальным и виртуальным казино, залам игровых автоматов, лотереям и т.п.

А вот в политической партии "Голос" не разделяют уверенности в необходимости принятия подобного законопроекта. По словам нардепа Ярослава Железняка, в случае власти является весьма циничным "протаскивать" на голосование сразу два противоположных законопроекта.

"То есть, они предлагают проголосовать за 5600, который увеличит давление на предпринимателей, и вместе с этим понизят налогообложение для игорного бизнеса, — возмущается депутат. — Мало того, что это цинично, это еще и позволит отойти от системы мониторинга, когда государство могло наблюдать, сколько налогов оно получает".

Не в восторге от такого документа и представитель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко.

"Это издевательство, которое называется "легализация игорного бизнеса", еще раньше было раскритиковано нашей партией. Мы и раньше говорили, что это — чистый лоббизм, и ничего не принесет стране", — утверждает народный избранник.

По его мнению, в экономически ослабленной кризисом стране, которой является Украина сейчас, нельзя было легализировать игорный бизнес, не решив других жизненно важных вопросов.

"Они сейчас скажут, мол, мы уменьшим налоги и азартный бизнес сразу выйдет из тени. Не будет такого", — резюмировал Бойко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как обещания Зеленского насчет игорного бизнеса в Украине разошлись с нынешними инициативами парламента. Детали — в нашем материале.

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