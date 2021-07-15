Игорному бизнесу собираются снизить налоги: как это оценивают депутаты

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Вечканова Елена
Четверг, 15 июля,
в парламенте выдался насыщенным. Одним из важных законопроектов, поддержанных в
первом чтении, стал документ под номером 2713-д. Им предусматривается определение
новой налоговой ставки для предпринимателей, занимающихся азартным бизнесом в
стране. Как это решение оценивают нардепы, узнавала корреспондентка портала "Комментарии"
Мария Рада.
Рада в первом чтении поддержала снижение налогов для игорного бизнеса. Коллаж: "Вести"
По мнению нардепа
от "Слуги народа", главы финкомитета ВР Даниила Гетманцева, подобный документ
необходим нашей стране.
По его словам,
только от выдачи лицензий на работу различных игральных заведений украинский
госбюджет уже получил более 1 млрд гривен. Налоги смогут наполнить казну еще
больше.
Подобные выплаты в
бюджет придется вносить всем представителям азартного бизнеса: реальным и
виртуальным казино, залам игровых автоматов, лотереям и т.п.
А вот в
политической партии "Голос" не разделяют уверенности в необходимости принятия
подобного законопроекта. По словам нардепа Ярослава Железняка, в случае власти
является весьма циничным "протаскивать" на голосование сразу два
противоположных законопроекта.
Не в восторге от
такого документа и представитель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко.
По его мнению, в экономически
ослабленной кризисом стране, которой является Украина сейчас, нельзя было
легализировать игорный бизнес, не решив других жизненно важных вопросов.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как обещания Зеленского насчет игорного бизнеса в Украине разошлись с нынешними инициативами парламента. Детали — в нашем материале.
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вы можете узнать о том, что ожидает отечественный рынок азартных игр в будущем.
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