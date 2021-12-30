Как пристрастие к азартным играм может толкать на преступление и при чем здесь "Пари-Матч"

Игромания — патологическое влечение к азартным играм. В последнее время проблема азартных игр приобрела исключительно важное значение в связи с повсеместным распространением денежных игровых автоматов, открытием множества казино, а также букмекерских контор (в том числе онлайн). Опасность заключается в том, что человек, который пристрастен к азартным играм, вредит не только себе, но и окружающим. Нередко игромания толкает людей на преступления, вплоть до лишения человека жизни.

Пари-Матч - фото из открытых источников

В Украине существуют случаи, когда пристрастие к азартным играм обретает трагический финал. Так, согласно Единому реестру судебных решений, в 2020 году райсуд Николаева в рамках уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 ККУ (умышленное убийство) рассматривал ходатайство о временном доступе к документам, находящиеся во владении ООО "Пари-Матч".

Изучив предоставленные материалы досудебного расследования и ходатайства следователя, суд удовлетворил его, поскольку изучение указанных документов имеет существенное значение для установления важных обстоятельств, которые являются предметом указанного досудебного расследования. Другим способом установить и доказать обстоятельства преступления невозможно.

Так, следствие запрашивало у "Пари-матч" информацию:

- под каким ник-неймом и в какой период делал ставки в "Пари-Матч" подозреваемый;

- какая ставка была сделана и в какой период;

- какая сумма проигрыша/выигрыша и в какой период;

- выписку ставок за весь 2017 год и результаты выигрышей;

- выписку ставок за весь 2017 год и результаты проигрыша.

Исходя из важности документов, которые суд обязал предоставить "Пари-Матч", можно предположить, что лицо, которое вероятно причастно к преступлению, совершило его как раз в связи с увлеченностью в азартные игры.

Лудоманию давно приравнивают к зависимости, которая стоит на ряду с наркоманией. Зависимый человек может утратить контроль над своим состоянием или поведением. Человек часто начинает делать ставки, которые не может себе позволить, и последствия могут быть разными: кто-то тащит вещи из дому, а кто-то — идет на более серьезные преступления.

Пари-матч — международная букмекерская компания, имеющая широкую популярность в Украине. Ей неоднократно удавалось обходить запреты и продолжать свою деятельность. Как — читайте в материале издания "Комментарии".









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