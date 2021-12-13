Азартный бизнес в Украине: как игорные площадки обходят запреты

Несмотря на то, что в Украине действует запрет на доступ к некоторым игорным площадкам, среди них есть те, которым удается его обходить и продолжать свою деятельность. Одним из таких является PariMatch.

PariMatch - фото из открытых источников

В январе 2020 года Печерский райсуд Киева принял решение о запрете доступа к игорным площадкам, среди которых, в частности, сайт букмекерских контор PariMatch и других онлайн-казино.

"Суд принял "наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании 59 веб-ресурсов", — говорилось в сообщении.

Как сообщали в СМИ, уголовное производство, в рамках которого наложили арест, расследовалось по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом), ч.2 ст.200 (подделка документов), ч.2 ст.209 (отмывание денег).

11 марта 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), выдающая лицензии сообщила о жалобах на ресурс parimatch.com. В ведомстве заявили, что любая деятельность на этой платформе незаконна.

Однако после этого компанией был создан сайт с аналогичным к parimatch.com функционалом, но был привязан к новому домену - pm.ua. Эта платформа впоследствии получила лицензию КРАИЛ.





Впрочем, оба сайте, как parimatch.com, так и pm.ua продолжают принимать ставки украинцев.

Отметим, что по данным профильных интернет-ресурсов букмекерская компания "Пари-Матч" основана в 1994 г. в Украине. Имеет широкую сеть пунктов приема ставок в более чем 30 городах России, а также в Беларуси, Молдове и Грузии. Как и большинство букмекеров, компания имеет лицензию Кюрасао, по которой осуществляет международную деятельность.

В результате запрета деятельности букмекерских компаний в Украине в 2009 г. деятельность "Пари-Матч" оказалась вне закона. Однако ей уже тогда удалось обойти запрет бизнеса, связанного со ставками, путем регистрации их как лотереи Тото (на сайте Верховной Рады Украины приводится соответствующий термин: Лотерея тото — лотерея, победители в которой определяются в зависимости от угадывания результатов случайных событий в различных видах профессиональных и (или) любительских соревнований, включенных в опубликованной программы тиража лотереи). Детальнее — в материале издания "Комментарии".

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