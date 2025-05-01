Занимаются разминированием, благотворительностью и владеют казино – чем занимаются экс-владельцы онлайн-казино

Минувший 2024-й год принес весьма серьезные изменения на рынке азарта в Украине – сменились лидеры сектора, а также ряд владельцев крупнейших онлайн-казино. "Комментарии" решили присмотреться, как обстоят дела у бывших владельцев казино, чем они занимаются, и действительно ли продали свои активы в игорной сфере?

Азартный бизнес в Украине

Экс владелец FAVBET Андрей Матюха — продал казино сыну и занялся благотворительностью

До 2024 года безусловным лидером игорного рынка Украины была ТМ "Фаворит", владевшая онлайн-казино FAVBET через ООО "Букмекерская компания Фавбет" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 54 млн грн). Одно из известнейших предприятий игорного бизнеса было создано еще в 1990-х и представляла из себя семейную компанию, основанную семейством Матюх – Сергеем, Дарьей и Андреем.

Однако в декабре 2024 года единоличным владельцем компании стал сын одного из основателей компании – Дмитрий Андреевич Матюха, которому предстоит закрепить успех, достигнутый по итогам прошлого года, когда компания стала лидером рынка азарта.

Экс-владелец FAVBET сосредоточился на благотворительности через благотворительный фонд Favbet Foundation, что стало особенно заметно осенью, когда сообщений о деятельности фонда и его президента стало все больше. Среди последних – передача ретракторной системы Thompson отделению ургентной хирургии "Охматдета" или благотворительная инициатива "Клуб Супергероев" для детей из семей военнослужащих и внутренне перемещённых лиц.

Заметим, что сам фонд существует с 2020 года, но информация о его деятельности прежде появлялась все же не так часто, вероятно с уходом из азартного бизнеса Андрей Матюха вплотную занялся благотворительностью. Чем занимаются после ухода из игорного бизнеса другие экс-совладельцы FAVBET – Сергей и Дарья Матюхи, неизвестно.

Яков Финкельштейн и Руслан Нонка из SLOTS CITY — открыли новый бизнес на минах

ООО "Геймдев" вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 30 млн грн) владелец онлайн-казино SLOTS CITY находится на 3-м месте по результата деятельности в 2024-м году и тем более неожиданной была смена их владельцев. Так, в октябре 2024 года – вместо двух совладельцев единственным бенефициаром стал житель Одессы Павел Чикликчи. Последний является сыном агробизнесмена, и экс-депутата Одесского областного совета Георгия Чикликчи.

В отличие от Андрея Матюхи, бывшие совладельцы "Геймдева" Яков Финкельштейн и Руслан Нонка зашли на новый для себя бизнес-рынок, а именно – демайнинг или разминирование территорий. В феврале 2024 года партнеры создали ООО "Трансимпекс демайнинг" (вид деятельности – обращение с опасными отходами, уставной фонд – 232 000 гривен) и даже успели принять участие в первом тендере на разминирование. Правда выглядит это довольно странно – при начальной стоимости в 25,5 млн грн., за свои услуги детище Финкельштейна-Нонки запросило всего 3 миллиона и предсказуемо проиграло.

Впрочем, судя по тому, что ООО "Трансимпекс демайнинг" является соучредителем общественной организации – "Ассоциация "Украинская национальная ассоциация гуманитарного разминирования", в этот бизнес экс-владельцы SLOTS CITY пришли всерьез и надолго.

Вместе с тем, "Комментарии" уже писали о странных пересечениях экс-владельцев "Геймдева" и SLOTS CITY с новыми игроками рынка азарта в Украине – казино Beton и Cosmobet, которые на деле могут принадлежать дуэту Якова Финкельштейна и Руслана Нонки.

Артем Юшков и Сергей Белика из онлайн-казино F1RST – суд с ВР и бизнес

До марта 2025 года онлайн-казино F1RST и ООО "Фьёрст элемент" принадлежали Артему Юшкову и Сергею Белику, продавшие его неким Нине Михеевой и Владимир Шаповалу, каждому из которых принадлежат по 50%. Впрочем, как предположили "Комментарии", вероятнее всего оба они являются просто подставными лицами прежних владельцев.

Так, Нина Михеева владеет 100% ООО "Биллион Геймс" (вид деятельности – недвижимость, уставной фонд – 50 000 грн) и 63% ООО "Примум" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 30 млн грн), а также зарегистрирована как ФЛП по деятельности ресторанов и услуг мобильного питания.

Владимиру Шаповалу принадлежат 37% того же ООО "Примум" и он также зарегистрирован как ФЛП занимающийся розничной торговлей. А судя по тому, что ООО "Примум" ранее принадлежало Артему Юшкову и Сергею Белику до марта 2025 года, можно предположить, что бизнесмены просто переписали свое казино на других лиц. Во всяком случае, откуда у двух ФЛП деньги на покупку казино, за год принесшего 2,5 млрд грн, понять тяжело.

После продажи казино, Артем Юшков и Сергей Белик продолжают заниматься бизнесом, причем второй делает это более незаметно, сосредоточившись на инвестициях через инвестиционный фонд "Успешный". А вот фамилия Артема Юшкова "засветилась" в судебном конфликте не с кем-нибудь, а Аппаратом управления делами Верховной Рады Украины.

Так, одна из фирм бизнесмена – ООО "Честная игра" (вид деятельности – недвижимость, уставной фонд – 30 млн 1 тыс. грн) задолжало за аренду 300 квадратных метров гостиницы "Киев", принадлежащей Аппарату управления делами Верховной Рады Украины. Дело дошло до Северного апелляционного хозяйственного суда, взыскавшего в пользу госпредприятия более 1,6 млн.

Нойманн-Дамерау Арнульф Эккехард из Cosmolot – переписал все на себя

Сменился один из владельцев и ООО "Спейсикс" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 58 млн 825 тыс. грн) онлайн-казино Cosmolot, что случилось 26 октября 2024 года. Так, если до того его совладельцами были гражданин Украины Сергей Потапов и гражданин Германии Нойманн-Дамерау Арнульф Эккехард, то теперь ею полностью владеет именно последний.

2024-й год очень тяжело дался ООО "Спейсикс" и ТМ Cosmolot – с места лидера украинского гемблинга компания опустилась на 8 место, потеряв в доходе в 25 раз и вероятная причина этому конфликт владельца казино Нойманна-Дамерау Арнульфа Эккехарда с властями. В частности, в апреле 2024 года он заявил о давлении властей Украины и возбуждении против компании дел с требованием передать контроль над 50% компаний тому, кому скажут.

Возможным следствием этого стал сделка по продаже 51% ООО "Спейсикс" в октябре 2024 года ООО "Невада гейминг холдинг", зарегистрированной в американском штате Невада, центре азартного бизнеса США, в котором собственно расположен и всемирно известный Лас-Вегас. При этом на сайте "Невада гейминг холдинг" на посту президента и гендиректора компании значится сам Нойманн-Дамерау Арнульф Эккехард. Иными словами, вероятно, что бизнесмен просто перевел контрольный пакет акций в США, и стал собственником 100% Cosmolot, чтобы вывести компанию из-под украинских законов и прессинга чиновников.

До этой сделки владельцем 50% акций ООО "Спейсикс" был Сергей Потапов, о котором было известно так мало, что эксперты и СМИ давно заявляли о том, что он может быть подставной фигурой. Чем занимается экс-владелец Cosmolot сейчас – неизвестно.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что за "новыми" игроками рынка азарта в Украине, открывающими онлайн-казино, все чаще стоят владельцы уже действующих компаний.